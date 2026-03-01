Денят започва с мъгли, но времето рязко се променя

Денят започва със ниска облачност и мъгли в части от страната, но до обяд времето постепенно ще се подобрява. В повечето райони ще се установи предимно слънчева обстановка, а вятърът ще остане слаб. Температурите ще бъдат типични за края на зимата с усещане за по-мека атмосфера в сравнение със предходните дни. През новата седмица се очаква кратко затопляне, последвано от ново захлаждане и валежи.

Северна и Източна България

Преди обяд в голяма част от Северна и Източна България ще се задържи ниска облачност и мъгливо време. Около обяд облаците ще започнат да се разкъсват, видимостта ще се подобрява и над повечето райони ще стане предимно слънчево. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще са между 10° и 15°, в районите със по-трайна мъгла - между 6° и 9°, а в София около 14°.

Планините

В планинските райони ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра - около 3°. Условията ще бъдат подходящи за туризъм, при запазване на зимната обстановка по високите части.

Черноморието

По Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява. Следобед ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 6° и 8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Прогноза за новата седмица

През първите дни от седмицата със слаб вятър от западната четвърт ще настъпи допълнително затопляне. Във вторник минималните температури в страната ще бъдат над нулата, а максималните ще достигат между 13° и 18°. Ще преобладава слънчево време със временни увеличения на облачността и малка вероятност за валежи.

По-късно във вторник вятърът временно ще се ориентира от североизток и със него ще проникне по-студен въздух. В сряда ще остане предимно слънчево и почти тихо, но дневните температури ще се понижат със 3-4 градуса. През втората половина на седмицата облачността ще се увеличи значително, на места ще превали, главно слаб дъжд. Вятърът ще се усили - първоначално от северозапад, а по-късно от изток-североизток. Захлаждането ще продължи, като към събота в Северна България и по високите полета на Западна дъждът ще преминава в сняг.

