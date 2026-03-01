Българите посрещат Баба Марта с древни обичаи и живи поверия

Днес отбелязваме Баба Марта - един от най-тачените и живи български празници, съхранил през вековете езически и народни вярвания. Първи март символично поставя началото на новия стопански цикъл и пробуждането на природата. В центъра на обичая стои мартеницата - малък амулет със силно послание за здраве и дълголетие. Традицията продължава да обединява поколенията и да придава особен колорит на началото на пролетта.

Символиката на червеното и бялото

По традиция мартеницата се изработва от два преплетени конеца - червен и бял. В различни краища на страната могат да се срещнат и варианти със преобладаващо червено или с допълнителни цветове, но основната символика остава непроменена.

Червеният цвят се свързва с жизнеността, здравето, любовта и победата. Той носи силата на слънцето и е знак за енергия и закрила. Белият цвят символизира чистотата, невинността, красотата и радостта. Съчетанието между двата цвята изразява баланса между сила и светлина, между живота и новото начало. Според народните вярвания именно на този ден започва новата стопанска година.

Поверия и гадаене с мартеницата

Мартеницата не е просто украшение, а носител на пожелания за здраве, плодородие и късмет. В миналото по нея дори се гадаело. Девойките например можели да узнаят какъв ще бъде бъдещият им съпруг.

Когато видят първия щъркел, лястовица или цъфнало плодно дърво, те трябвало да свалят мартеницата и да я оставят под камък. След шест месеца проверявали какво се е случило с нея. Ако по нея имало мравки, се вярвало, че избраникът ще бъде беден.

За здраве и руменина мартеницата се връзва на цъфнало дръвче. За избавление от зло тя се пуска в течаща вода, която символично отнася всички нещастия и отваря пътя към по-лек живот.

Образът на Баба Марта

В народните представи Баба Марта е жена със променлив характер, което обяснява и нестабилното време през март. Когато е ядосана, времето става студено и сурово, а когато се усмихва - слънчево и топло.

За да я омилостивят, жените изнасят преди изгрев нещо червено - дреха, пояс или прежда - и го оставят на стряха или на плодно дърво за девет дни. Вярва се, че червеното ще „разсмее Марта“ и ще донесе благоприятно време.

И до днес съществува вярването, че ако човек си нарече определен ден от март, по неговото време може да съди каква ще бъде годината му. Така Баба Марта остава не само символ на пролетта, но и своеобразен мост между старите вярвания и съвременния живот.

