Проф. Рачев разкри каква неочаквана промяна ни носи Баба Марта
По-хладни дни идват в средата на седмицата, макар температурите да останат положителни
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По-хладни дни идват в средата на седмицата, макар температурите да останат положителни
С усмивка и добро настроение тя премина по улиците на града
Български фолклор, баница и розова магия превзеха парк „Мияшита”
Как мартеницата се превръща в амулет за закрила, любов и късмет
Зоопаркът организира работилница за мартенички на 25, 26 и 27 февруари 2026 г. от 10.00 до 15.00 ч.
За 3-4 дни времето ще остане мразовито
Младите непременно трябва да излязат навън "да ги види Баба Марта и да се зарадва"
Ето кои ще са най-щастливи през женския месец
На 1 март поставяме символичното начало на новата стопанска година, пролетта и прераждането на природата. Всеки се окичва не само с мартениците, кои...
Утре следобед всичко се промяна
Над страната ще преобладава облачно време
Изложбата може да бъде разгледана до 7 март
Краят на февруари наближава, а това означава само едно – сезонът на пролетта съвсем скоро ще настъпи
На 1 март Зоопарк Стара Загора кани малки и големи да направят заедно ръчно изработени мартенички по повод Баба Марта
Съобщиха какво да правят туристите
В деня на Баба Марта всеки подарява на близките си специален амулет, наречен мартеница
Поверия за Баба Марта
Как тръгват капризите на времето
Максималните температури ще бъдат от 4°-5° в североизточните райони до 14° в крайните югозападни
По дните от 1 до 22 март гадаели каква ще е годината, мартеницата е символ на обединение на народа