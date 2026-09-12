Всичко за Баба Марта

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Баба Марта води щъркелите

Баба Марта води щъркелите

На 1 март поставяме символичното начало на новата стопанска година, пролетта и прераждането на природата. Всеки се окичва не само с мартениците, кои...

27 февруари | 23:55
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