Баба Марта в Белоградчик

Баба Марта посети и Белоградчик, за да зарадва жители и гости на града с традиционната бяла и червена мартеница. С усмивка и добро настроение тя премина по улиците и се отби в редица институции, където лично завърза на всички символа на здравето, късмета и настъпващата пролет.



И тази година красивите мартеници, които раздаваше, бяха изработени с много старание и любов от талантливите членове на Пенсионерски клуб „Мадона“. Техният труд отново допринесе празникът да бъде по-цветен и сърдечен, а традицията – жива и споделена.



По време на посещението си в общинската администрация Баба Марта бе посрещната от кмета Боян Минков. Той ѝ пожела да продължава да бъде все така жизнена, усмихната и енергична, да носи надежда и пролетно настроение на всички жители на града.



Навсякъде, където се появеше, Баба Марта създаваше празнична атмосфера, изпълнена с усмивки и положителни емоции. Тя се снима със служителите на администрацията, за да остане спомен от този вълнуващ момент.

