Потресаващ инцидент в София. Мъж блъсна възрастна жена и избяга

Потресаващ инцидент в София.

Шофьор помете възрастна жена и избяга. Инцидентът е станал тази вечер около 81-ви блок в столичния квартал „Западен парк“.

„Бяла кола блъсна някаква женица. Вместо да спре и да види как е, шофьорът отпраши в неизвестна посока“, разказа столичанин, който живее в района, предава БЛИЦ.

Малко по-късно на мястото на произшествието са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Какво е състоянието на пострадалата – към момента не е ясно.





