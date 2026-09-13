Потресаващ инцидент в София. Мъж блъсна възрастна жена и избяга
Малко по-късно на мястото на произшествието са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ
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Малко по-късно на мястото на произшествието са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ
Предвижда се да бъдат изградени пешеходна алея, осветление, видеонаблюдение, велотрасе
Това предизвиква изключително легитимни реакции сред обществеността на явно негодувание
Причини са лошото време и грешка при проектирането
Няколко семейства с деца, които излезли на разходка в столичния Западен парк, се натъкнали на ужасяващата гледка на обесил се на дърво мъж. На високо...
Хората в "Западен парк" се вдигат на бунт срещу ромските набези от квартал "Факултета". Хората твърдят, че ромите ги тормозят с кражби, шум и дори обг...
Събитията са част от програмата на Фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк"
София. През почивните дни времето ще е хубаво, а децата и семействата ще бъдат зарадвани с куклен театър на открито. На 22 и 23 юни /събота и неделя/...
София. Изложбата "Горски духчета" ще се проведе от 17 до 23 юни от 9 до 21.00 часа в рамките на проекта Фестивали за изкуство в публичното пространств...