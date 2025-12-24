Бъдни вечер! 5 забрани, 7 ястия и едно вековно поверие

Една от най-важните традиции на Бъдни вечер е да изчакаме появата на първата звезда на небето, преди да седнем на празничната трапеза. Символизира Витлеемската звезда, възвестила раждането на Христос. Следователно до този момент всяко хранене се счита за нарушение на поста. През целия ден постът е най-строг. Не се консумира нищо освен вода.

От древни времена се е смятало, че всякакви конфликти тази вечер могат да донесат беди не само на каращите се хора, но и на цялото семейство.

На масата трябва да говорите само за хубави неща, да избягвате деликатни теми и да не се критикувате взаимно. От това зависи каква ще е следващата година за семейството.

Според народната мъдрост по време на святата вечеря не можете да излизате от стаята, докато всички не са свършили с храненето. Това се дължи на вярването, че като напуснете масата, можете да „освободите“ щастието или да привлечете нещастие в дома.

Светата вечер изисква специално внимание към външния вид. Смятало се, че черните, стари или мръсни дрехи могат да „привличат“ беди и проблеми. Но новите, чисти и леки дрехи символизират началото на нов живот, душевна чистота и благословия.

Освен това на Бъдни вечер не може да се отказва гостоприемство или помощ на нуждаещите се.

Колко да са ястията на Бъдни вечер?

Традицията е ясна, от векове се знае, че нечетен брой трябва да са ястията за Бъдни Вечер. Затова мита, че се слагат 12 гозби - всяко за 12-те месеца на годината, не се смята за актуален.

7 или 9 ястия е за предпочитане.

Отговорът е 9 ястия. Защото символизират деветте месеца на годината, през които Богородица е носила Христос. А както знаем, все повече се връща мита, че Бог е роден на Бъдни вечер, но раждането му е обявено ден по-късно.

Обредна питка с паричка: Най-важният елемент. Питката се разчупва от най-възрастния в семейството; първото парче е за Богородица, второто за къщата, а останалите се раздават на членовете на семейството.

Варено жито: Символ на възкресението и вечния живот.

Постни сарми и пълнени чушки: Обикновено с ориз или булгур. Представляват успешното опаковане или задържане на богатството за семейството.

Фасул (боб чорба или печен): Символизира плодородие и берекет.

Ошав: Компот от сушени плодове (сливи, ябълки, круши), който представлява плодовете на труда от предходната година. Дълголетие и плодовитост, тя символизира сладък и продуктивен живот.

Орехи: Всеки член на семейството счупва по един орех; ако ядката е здрава и бяла, годината ще бъде здрава. Символ на здравето

Чесън и мед: Чесънът предпазва от зло и болести, а медът е за сладък живот през новата година.

Сол: За да не влизат в къщата болести

Тиквеник, тиква или постна баница: Традиционен завършек на вечерята. Показва щедрост и богатство

Ако все пак искате да сложите 7 ястия, то те символизират седемте дни, в които Бог е създавал света.

Едно поверие е издържало векове наред. В огнището се пали целийка (голям дървен труп), който гори през цялата нощ, за да пази дома и да носи плодородие.

