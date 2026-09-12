Докато у нас трупа сняг, в Исландия не вярват на очите си
По-горещо е от времето на белите нощи
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По-горещо е от времето на белите нощи
Шеги за въглища, бисквитки и признание, че първата дама изобщо не го слуша
Главата на Българската православна църква ще отслужи тържествената литургия тази нощ в храм-паметника "Св. Александър Невски"
Денят на света Евгения носи изцеление
Традиционни ястия за празничната вечеря
Не сядайте на масата преди да видите Витлеемската звезда
Постни ястия съхранили традицията
На Бъдни вечер не се спи, а се бди и се очаква свещеният момент на Рождество Христово
В него участва сонда на НАСА
Празничното бдение започна от 18 ч.
Най-важно е изпичането, внимавайте с температурата на фурната
Най-строга забрана за трапезата на Бъдни вечер
Искрите от бъдника чертаят новата година
Той коментира, че сезоните ни са си тук, но зимата става гръцка
Традицията повелява само постни ястия
Община Стара Загора поднася най-сърдечни благопожелания за здраве и успех към всички хора
На този ден трябва да се обърне внимание на домашните животни и да се полагат специални грижи за тях
Има голяма вероятност Коледа да бъде бяла, изтъкна той
Как се отразява инфлацията на доходите и покупателната способност на домакинствата?
Идеята се родила преди няколко години по предложение на клиентите