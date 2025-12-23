7 любими рецепти за Бъдни вечер

По обичай на масата се подреждат нечетен брой постни ястия. Когато обаче дойде време за съставяне на менюто, често се чудим как да внесем повече разнообразие.

Затова ви предлагаме 7 постни рецепти, с които да посрещнете празника вкусно и в духа на българските традиции.

Содена питка

Продукти: 2 и 1/2 ч.ч. брашно, 1 ч.л. сол, 1 ч.л. сода за хляб, 1 с.л. оцет, 3 с.л. олио, паричка и върбова клонка

Приготвяне: Содата се погасява в оцета. Брашното се пресява и се прави кладенче. В него се слагат солта и олиото и при бавно добавяне на 1 ч.ч. хладка вода се замества меко тесто. Овалва се в брашно и почива 10 минути. В тестото се върбовата клонка, завита във фолио. В намазана с олио тавичка с ръце се оформя питка, като се оставя малко тесто за украса. С вилица се набожда цялата питка, за да не се пукне. От оставеното тесто с намазнени ръце се прави кръст отгоре върху питката. Намазва се с олио и се пече 30-35 минути на 180 С. Като се извади от фурната, се напръсква с вода и се завива с кърпа, за да омекне.

Баница с праз

Продукти: кори - 1 пакет готови (от тънките), праз - 3 стръка, олио - 30 мл., вода - 30 мл., зехтин - 2 с.л., сол - на вкус, червен пипер - на вкус, джоджен или мента - на вкус

Приготвяне: Почистваме и нарязваме праза на дребно. В тенджера слагаме зехтина и леко задушаваме праза. Когато започне да омеква му добавяме водата и изчакваме тя да се изпари.

Овкусяваме го с подправките на вкус. Приготвяме корите. Всяка кора намазваме с зехтин и малко от плънката.

Навиваме на руло и подреждаме в намазнена тавичка, като леко сбутваме корите, за да станат по-пухкави. Отгоре отново ги мажем със зехтин. Печем в предварително загрята на 180 градуса фурна за 30 мин.

Тиквеник с орехи и канела

Продукти: 1/2 кг готови кори,400 г тиква, 150 г орехи, 200 г галета, 150 г захар, 2 с.л. канела, 150 мл. олио

Приготвяне: Тиквата (400 г) се настъргва на едрото ренде и се смесва с нарязаните орехи (200 г), канелата (2 с.л.), захарта (150 г) и галетата (150 г).

Всяка кора се поръсва с олио, посипва се равномерно с плънката и се завива на руло. Тиквеникът се оформя в кръгла тава намазана с олио. След като тиквеникът се навие, се поръсва с олио, слага се в предварително загрята фурна и се пече до готовност.

Тиквеникът е постен десерт, подходящ за трапезата на Бъдни вечер.

Лозови сарми с лимон

Продукти: лозови листа (консервирани), 1 ч.ч. ориз, 2-3 глави лук, нарязани на ситно, 1/2 ч.ч. зехтин, 2 с.л. копър, нарязан на ситно, джоджен, сол, черен пипер, 2 бр. лимони, 1/2 чаша маслини нарязани на ситно

Приготвяне: Измитите лозови листа се попарват във вряща вода. Лукът се запържва до зачервяване в 1/2 ч.ч. зехтин, прибавя се и оризът и се разбърква добре. Прибавят се 2 и 1/2 ч.ч. вода и всички подправки. Получената смес трябва да ври докато попие водата на умерен котлон. След това се слага по 1 лъжица от сместа на всеки лист и се завиват малки, стегнати сармички. Подреждат се плътно в тенджера и се прибавят още малко сол (по желание), гореща вода до покриване на сармичките и сока от лимоните. Покриват се с чиния и се варят докато останат на мазнина (поне 30 минути).

Чорба с боб

Продукти: боб - 500 г зрял, олио - 4 - 5 с.л., зелен лук - 2 стръка, брашно - 1 с.л., червен пипер - 1 с.л., моркови - 1 бр., домати - 1 бр., чубрица - 1 к.л., джоджен - 5 - 6 листенца, сол - на вкус

Приготвяне: В тенджера наливаме около един литър вода и слагаме измития боб. Варим около един час, след което изсипваме водата и наливаме около 1. 2 л топла вода. Оставяме боба да ври още един час. Слагаме тигана на огъня, сгорещяваме олиото, прибавяме нарязания на дребно лук. Запържваме за около 2 минути, след което прибавяме брашното и червения пипер. Нарязваме моркова на кубчета, обелваме домата, нарязваме го и него на дребни кубчета, всичко слагаме при запръжката. Разбъркваме всичко добре и задушаваме за 2-3 минути. От вече сварения боб гребваме с черпак от водичката и наливаме в тигана при запръжката.

Разбъркваме хубаво и изсипваме съдържанието от тигана в тенджерата при боба. Разбъркваме добре и прибавяме подправките - чубрицата и джоджена нарязан на дребно. Посоляваме на вкус и оставяме чорбата да поври на огъня още 15-20 минути.

Пълнени сушени чушки с булгур и гъби (постни)

Продукти: 6 бр. сушени сладки чушки (средно големи), 150 г праз лук, нарязан на дребно, 1 средно голям морков, нарязан на дребно, 250 г гъби печурки, почистени и нарязани на дребно, 200 г булгур (1 ч.ч. – 250 мл), 1 ч.л. сушен джоджен, сол на вкус (фино смляна морска), млян пипер меланж, 1/3 връзка магданоз, олио

Приготвяне: Сушените чушки се поставят в дълбок съд и се заливат с вряща вода, така че да бъдат добре покрити. Оставят се да омекнат за около 30 минути.

Булгурът се накисва в топла вода за 20 минути, след което се отцежда добре.

В дълбок тиган се загряват около 6 с.л. олио. Добавят се празът, морковът и ситно нарязаните дръжки на магданоза, посоляват се леко и се задушават до омекване. Прибавят се гъбите, джодженът и мленият пипер. Готви се, докато течността се изпари и зеленчуците останат на мазнина.

Добавя се булгурът и се разбърква за около 2 минути, след което се налива 200 мл гореща вода. Когато течността се поеме напълно, съдът се отстранява от котлона. Добавя се ситно нарязаната листна част на магданоза и плънката се разбърква.

Омекналите чушки се пълнят, без да се препълват, като отворът се запечатва с малко брашно. Подреждат се в тава с размер около 24 × 28 × 7 см. Заливат се с 250 мл гореща вода, поръсват се с малко олио и се покриват плътно с алуминиево фолио.

Пекат се в предварително загрята на 190°C фурна за около 40 минути или докато течността се поеме. След това фолиото се отстранява и чушките се запичат още около 10 минути до леко зачервяване.

Лесна баница с кисело зеле

Продукти: 1 пакет фини точени кори, 500 г кисело зеле, 2 супени лъжици сладък червен пипер, 3-4 супени лъжици олио + 1 за поръсване

Приготвяне: Загрейте олиото в тиган. Запържете киселото зеле в сгорещената мазнина. Добавете червения пипер и разбърквайте непрекъснато, докато зелето омекне.

Разстелете корите. Може да се наложи да пълните по две кори наведнъж вместо по една, защото зелето е сочно и топло и може да разкъса фината кора.

Гребнете 1-2 лъжици от зелето и разпръснете по кората. Навийте на руло кората, след това я навийте на кравай в самата тава. Направете това с всички кори. След като сте оформили баницата, поръсете я отгоре с малко олио и печете в загрята на 200 градуса фурна за около 20-30 минути или до готовност.

