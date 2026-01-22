Универсалното ястие „3 в 1“ – става за закуска, обяд и вечеря

Една основа, три различни настроения. Сменяш един детайл – и ястието сменя ролята си.
Ето какво е то.
Топла зърнена купа с печени зеленчуци
Продукти:
1 ч.ч. булгур / киноа / овес (по избор)
2 ч.ч. вода или зеленчуков бульон
1 тиквичка
1 червена чушка
1 морков
зехтин, сол, черен пипер
1 ч.л. пушен червен пипер или кимион
Начин на приготвяне
Свари зърното с щипка сол.
Зеленчуците нарежи, полей със зехтин и подправки, печи 20 минути на 200°C.
Смеси всичко. Това е „неутралната сцена“ - основата, канавата, върху която ще "творите".
За закуска - солена и лесна
Добави:
1 поширано или рохко яйце или лъжица гъст гръцки йогурт
няколко капки лимон
семена (тиквени или слънчоглед)
Обяд – лек, но сериозен
Добави:
нахут или леща
шепа рукола или спанак
дресинг: зехтин + горчица + мед
Вечеря – топла и лежерна
Добави:
парчета печено сирене, халуми или фета
чесново кисело мляко или таханов сос
люта чушка, ако денят го изисква
