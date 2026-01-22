Универсалното ястие „3 в 1“ – става за закуска, обяд и вечеря

Една основа, три различни настроения. Сменяш един детайл – и ястието сменя ролята си.

Ето какво е то.

Топла зърнена купа с печени зеленчуци

Продукти:

1 ч.ч. булгур / киноа / овес (по избор)

2 ч.ч. вода или зеленчуков бульон

1 тиквичка

1 червена чушка

1 морков

зехтин, сол, черен пипер

1 ч.л. пушен червен пипер или кимион

Начин на приготвяне

Свари зърното с щипка сол. Зеленчуците нарежи, полей със зехтин и подправки, печи 20 минути на 200°C. Смеси всичко. Това е „неутралната сцена“ - основата, канавата, върху която ще "творите".

За закуска - солена и лесна

Добави:

1 поширано или рохко яйце или лъжица гъст гръцки йогурт

няколко капки лимон

семена (тиквени или слънчоглед)

Обяд – лек, но сериозен

Добави:

нахут или леща

шепа рукола или спанак

дресинг: зехтин + горчица + мед

Вечеря – топла и лежерна

Добави:

парчета печено сирене, халуми или фета

чесново кисело мляко или таханов сос

люта чушка, ако денят го изисква

