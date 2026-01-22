ДА! На българската храна

Универсалното ястие „3 в 1“ – става за закуска, обяд и вечеря

Една основа за разнообразие цял ден

Универсалното ястие „3 в 1“ – става за закуска, обяд и вечеря
Снимка: Интернет
22 яну 26 | 14:28
618
Боряна Колчагова

Една основа, три различни настроения. Сменяш един детайл – и ястието сменя ролята си.

Ето какво е то.

Топла зърнена купа с печени зеленчуци

Продукти:

  • 1 ч.ч. булгур / киноа / овес (по избор)

  • 2 ч.ч. вода или зеленчуков бульон

  • 1 тиквичка

  • 1 червена чушка

  • 1 морков

  • зехтин, сол, черен пипер

  • 1 ч.л. пушен червен пипер или кимион

Начин на приготвяне

  1. Свари зърното с щипка сол.

  2. Зеленчуците нарежи, полей със зехтин и подправки, печи 20 минути на 200°C.

  3. Смеси всичко. Това е „неутралната сцена“ - основата, канавата, върху която ще "творите".

За закуска - солена и лесна

Добави:

  • 1 поширано или рохко яйце или лъжица гъст гръцки йогурт

  • няколко капки лимон

  • семена (тиквени или слънчоглед)

Обяд – лек, но сериозен

Добави:

  • нахут или леща

  • шепа рукола или спанак

  • дресинг: зехтин + горчица + мед

Вечеря – топла и лежерна

Добави:

  • парчета печено сирене, халуми или фета

  • чесново кисело мляко или таханов сос

  • люта чушка, ако денят го изисква

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Да! На българската храна
Още от ДА! На българската храна
Коментирай