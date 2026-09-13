Най-лесната, бърза и вкусна запеканка. Рецептата
Получава се разтопена златиста коричка
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Получава се разтопена златиста коричка
Изследователите откриха връзка между часовете за хранене, циркадния ритъм и риска от сърдечно-съдови заболявания
Не само какво ядем, а и кога: часът на хранене определя теглото и здравето ни
Със златиста коричка за неустоим вкус
Понякога едно споделено ястие може да разкаже повече от страници с текстове, каза ръководителят на Дирекцията по комуникациите Бураханеттин Дуран
Стават за 40 минути
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Бърза и здравословна рецепта
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В забързаното ежедневие най-добрите съвети за отслабване често са прости идеи, които лесно могат да се спазват
Диетолозите са съгласни, че печена сьомга с киноа и аспержи са отличен избор
Ето ви идея как днес след работа ако нямате време да се заиграете около печката, да приготвите прилична вечеря.Тази рецепта е идеална за края на деня...
Известно е, че Чарлз III обича яйца, варени точно четири минути
Една основа за разнообразие цял ден
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Когато домакинята е много заета, на помощ идва въображението
AI форум и нов статут за Саудитска Арабия в центъра на дипломатическите разговори
Предлагаме ви бърза и лесна рецепта за отлична вечеря