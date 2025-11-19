Звездни гости уважиха ключово събитие на Тръмп и саудитския престолонаследник

Белият дом стана сцена на необичаен дипломатически и светски микс – Доналд Тръмп даде официална вечеря в чест на престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман и събра на една маса някои от най-популярните имена в спорта и технологиите. Присъствието на Кристиано Роналдо, Илон Мъск и Дженсън Хуанг придаде на събитието не само блясък, но и стратегическо послание.

Звездите на вечерта

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, най-богатият човек в света Илон Мъск, и шефът на Nvidia – компанията с най-голяма пазарна капитализация в света, бяха сред гостите на вечерята, която президентът на САЩ Доналд Тръмп даде в Белия дом в чест на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, предаде Ройтерс.

Роналдо, който е отбелязал в кариерата си над 950 гола, играе сега в саудитския Ал Насър. Мажоритарният собственик на отбора, с който португалецът има договор до 2027 г., е саудитският Публичен инвестиционен фонд.

Илон Мъск се появи за втори път заедно с Тръмп, след като двамата се скараха сериозно по-рано тази година. Преди това милиардерът финансира предизборната кампания на републиканеца и бе близък с него. Присъствието на собственика на компании като Tesla и SpaceX може да е знак за помирение с президента, отбелязва Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на производителя на чипове Nvidia Дженсън Хуанг също бе сред гостите.

Форум за изкуствен интелект и инвестиции

Мъск и Хуанг също така ще са сред участниците в дискусия за напредъка в областта на изкуствения интелект, която ще се състои на американско-саудитски инвестиционен форум във Вашингтон днес, предаде още Ройтерс.

„Този разговор ще проучи нововъзникващите сили, оформящи следващата вълна на технологичния прогрес, като ще подчертае архитектурите, моделите и инвестициите, които ще доведат до едно по-интелигентно и взаимносвързано бъдеще“, пише в документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Съюз извън НАТО и геополитически сигнали

Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО, обяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Тръмп обяви това на вечерята, която даде в Белия дом в чест на гостуващия му саудитски престолонаследник Мохамед бин Салман.

„Ние издигаме военното си сътрудничество на още по-големи висоти, като официално определяме Саудитска Арабия като основен съюзник извън НАТО, което е нещо много важно за тях“, обяви той.

Тръмп наблегна на стратегическото значение на богатото кралство в Близкия изток, като изрази увереност, че с оръжията, които ще закупи от Вашингтон, Рияд ще се превърне в ключов фактор за осигуряване на стабилност в този невралгичен регион.

