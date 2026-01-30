Тръмп удря федерална агенция с иск за 10 млрд. долара

Американският президент Доналд Тръмп заведе гражданско дело за 10 млрд. долара срещу Американската приходна агенция заради изтичането в публичното пространство на данъчната му декларация по време на първия му президентски мандат. Искът е подаден днес и е за нанесени финансови и репутационни вреди, съобщи Франс прес.

Тръмп традиционно отказва да публикува данъчните си декларации, нарушавайки дългогодишната практика, следвана от неговите предшественици в Белия дом. Делото е заведено от него, двама от синовете му и компанията му в лично качество, а не от позицията му на действащ президент. В исковата молба се твърди, че данъчните власти не са успели да защитят личните му данни и са допуснали декларацията да бъде разпространена в медиите.

В центъра на скандала е бившият данъчен служител Чарлз Литълджон, който беше осъден през януари 2024 г. на пет години затвор за незаконното изнасяне на информация. Според защитата на Тръмп обаче отговорността не е само лична, а институционална, като се посочва, че приходната агенция и Министерството на финансите на САЩ са имали задължение да предприемат строги предпазни мерки, но не са го направили.

Адвокатите на президента твърдят, че бездействието на институциите е довело до сериозни финансови щети, публично унижение и трайно увреждане на публичния му образ. Жалбата е свързана с публикации на в. „Ню Йорк таймс“, който през септември 2020 г. разкри, че Тръмп е платил едва 750 долара федерални данъци през 2016 и 2017 г. и не е плащал данък в 10 от предишните 15 години, заради декларирани загуби на негови компании.

Това не е първият случай, в който Доналд Тръмп търси обезщетение от федерални институции. През октомври негови адвокати заведоха отделно дело за около 230 млн. долара срещу Министерството на правосъдието на САЩ заради предишните наказателни преследвания срещу него.

