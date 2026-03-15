Тръмп с голяма новина за мира с Иран. Ще има ли сделка?

Иран е готов да води разговори за прекратяване на войната, но Съединените щати засега не приемат предложените условия. Това заяви президентът Доналд Тръмп в близо 30-минутно телефонно интервю за Ен Би Си Нюз.

По думите му Техеран търси споразумение, но американската администрация е готова да приеме само „много солидни условия“. Тръмп не уточни какви точно биха били те, като посочи единствено, че отказът на Иран от ядрени амбиции ще бъде ключова част от евентуална договореност.

Преговори, но при строги условия

В интервюто Тръмп подчерта, че според него иранското ръководство вече е показало готовност за диалог. „Те искат сделка, но условията трябва да бъдат много солидни“, каза той.

Президентът отказа да навлезе в подробности за конкретните параметри на възможно споразумение. Той припомни, че още преди около десет дни е казал, че Иран е потърсил контакт за постигане на договореност.

По думите му Вашингтон ще настоява Техеран да се откаже от ядрените си амбиции, ако се стигне до преговори.

Ударите по остров Харг

Тръмп коментира и продължаващата военна операция срещу Иран, която започна преди две седмици със съвместни удари на САЩ и Израел.

Според него атаките срещу стратегическия остров Харг са унищожили голяма част от военната инфраструктура там.

Централното командване на САЩ съобщи, че са нанесени „прецизни удари“ по около 90 цели, включително складове за ракети и други военни съоръжения. По официални данни петролната инфраструктура на острова е била пощадена.

Тръмп заяви, че при операцията е унищожена значителна част от иранските ракети, дронове и мощности за тяхното производство.

Сигурността в Ормузкия проток

Американският президент съобщи още, че води разговори със съюзници за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток - ключов морски коридор за световната търговия с петрол.

По думите му няколко държави вече са изразили готовност да се включат в операция за защита на корабоплаването.

Тръмп отказа да назове конкретни страни, но в публикация в социалната мрежа Трут соушъл изрази надежда, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще изпратят военни кораби в региона.

Въпроси около Моджтаба Хаменей

В интервюто Тръмп постави под съмнение и състоянието на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

Той отбеляза, че след назначаването си Хаменей не се е появявал публично и е публикувал само писмено изявление.

„Не знаем дали изобщо е жив“, каза президентът.

Моджтаба Хаменей пое властта след смъртта на баща си Али Хаменей, който загина при първите удари в конфликта.

Критики към Зеленски

Тръмп коментира и войната в Украйна, като отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски.

По думите му е „много по-трудно“ да се постигне споразумение с него за прекратяване на войната, отколкото с руския президент Владимир Путин.

Президентът потвърди и че част от санкциите върху руския петрол са временно облекчени, за да се ограничат резките колебания на световните цени.

Цените на горивата

Тръмп отхвърли опасенията, че поскъпването на горивата може да се отрази негативно на управляващите на предстоящите междинни избори в САЩ.

Според него цените на бензина ще започнат да спадат след края на конфликта.

По данни на Газбъди средната цена на бензина в САЩ се е повишила от около 2,94 долара за галон на 1 март до приблизително 3,66 долара в средата на март.

Възможна помощ от Русия

Попитан дали Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, Тръмп отговори, че това е възможно, но няма потвърждение.

Той добави, че Съединените щати също предоставят информация на Украйна като част от усилията за прекратяване на войната между Киев и Москва.

