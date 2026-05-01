Огън в руско пристанище, разрушения в Одеса след масирани атаки с дронове

Нова украинска атака с дрон срещу руското черноморско пристанище Туапсе предизвика пожар в морския терминал, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции. Това е четвъртият подобен удар в рамките на последната седмица, което показва засилване на напрежението в района.

По информация на Генералния щаб в Краснодарския край пожарът е възникнал след атака „от страна на киевския режим“. Няма данни за загинали, а на място работят аварийни екипи.

Паралелно с това Украйна съобщи за масирана нощна атака с дронове срещу Одеса, при която са пострадали двама души. По данни на областния управител Олег Кипер щети са нанесени на гражданската инфраструктура, включително два жилищни блока. Част от апартаментите са разрушени, а след ударите са избухнали пожари, които впоследствие са били овладени.

Засегната е и пристанищната инфраструктура в региона, като аварийните служби продължават работа по отстраняване на последствията. Атаките подчертават уязвимостта на ключови транспортни и логистични обекти в черноморския регион.

Одеска област има особено значение и за българската общност в Украйна. В региона живеят над 150 000 българи, а в самия град Одеса техният брой се оценява на между 50 и 60 хиляди души. Най-големите български общности са съсредоточени в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

