Огън в руско пристанище, разрушения в Одеса след масирани атаки с дронове
Няма жертви в Туапсе, но има пострадали и щети по жилищни сгради в Украйна
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Няма жертви в Туапсе, но има пострадали и щети по жилищни сгради в Украйна
Отваряме нови търговски площи, предлагаме нови услуги, каза още Хесус Кабайеро.
Информацията засяга най-вече шофьорите
Капацитетът на аерогарата ще се увеличи до 20 млн. пътници
От 1 октомври започва работа терминалът за втечнен газ в Александруполис
Коя е причината за напрежението
Курортният град се противопоставя на изграждането на терминала по екологични съображения
Доставката на втечнен природен газ е от американската компания "Шениер"
Проект от подобен мащаб ще помогне на Италия да избегне безизходна ситуация
Президентът Румен Радев се срещна с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис
Министър Росен Христов коментира, че страната ни има достатъчно оферти за газ
Летище София да стане 5-звездно до 2028 е мисията на компанията "СОФ Кънект"
Винетката е анонимен продукт и не се изисква персонализация на нищо друго освен регистрационния номер на автомобила...
Предстои да направим проучвания и проектиране на интермодален терминал в Свиленград, който да облекчи пътната мрежа в тази част на страната и да позво...
Всички предварителни проучвания, които направихме, показват, че Видин е подходящо място за изграждането на интермодален терминал. Това каза министърът...
Варна. Процедурата за избор на проектант за интермодалния терминал във Варна не е нито прекратена, нито спряна, каза във Варна служебният министър на...
Пловдив. Изграждането на интермодалния терминал в Пловдив ще има голямо геостратегическо и икономическо значение в национален, регионален и общоевропе...
Бургас. Днес новият пътнически терминал на летището в Бургас посреща първите си гости. Те ще пристигнат със самолет от Москва в 13,30 часа. Общо 158...
София. "Нашата основна цел е все повече авиокомпании да оперират на българския пазар". Това заяви министърът на транспорта Данаил Папазов при откриван...
Варна. Летище Варна се сдоби с нов пътнически термина, който ще започне да работи от 15 август. Компанията - концесионер на двете черноморски летища...