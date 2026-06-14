Доживотна присъда за агентка на ГРУ, снимала украински позиции в Херсон

Украинска учителка, обвинена, че е помагала за насочване на руски удари с дронове срещу военни позиции в Херсон, е осъдена на доживотен затвор и конфискация на имущество. Това съобщи Службата за сигурност на Украйна, която твърди, че жената е действала от името на руското военно разузнаване ГРУ.

Според разследването тя е предавала координати на украински военни обекти чрез приложение за съобщения. Данните са били използвани от руските сили за мащабни атаки срещу Херсон, включително удари с дронове камикадзе.

Вербовката започнала след прокремълски публикации

Службата за сигурност на Украйна разкрила дейността на жената през октомври 2024 г. По данни на разследващите тя попаднала в полезрението на руските разузнавателни служби, след като публикувала прокремълски коментари в чатове в своя канал в Телеграм. След това била вербувана и започнала да събира информация на терен в Херсон.

Според украинските власти учителката се движела из града пеша и със собствено превозно средство. Тя снимала места, на които били концентрирани украински личен състав и военна техника, след което изпращала координатите на свой контакт от ГРУ.

Връзка с руско звено за дронове

Разследващите са идентифицирали руския контакт като командир на звено за оператори на дронове в 186-и разузнавателен батальон на руската военна групировка с кодово име "Днепър". Именно към него, според украинските служби, са били изпращани координатите и събраната информация.

Тези данни са имали пряко военно значение. Украинското разследване твърди, че руските сили са ги използвали за удари по Херсон, включително чрез дронове камикадзе. Така действията на жената са били оценени не просто като пропагандна активност или симпатия към Москва, а като реално подпомагане на атаки срещу украински позиции.

Доказателства в телефони и компютър

При претърсвания в дома на осъдената служители на реда иззели мобилни телефони и компютърна техника. Според Службата за сигурност на Украйна в тях са открити доказателства за сътрудничеството й с врага.

Именно тези материали са били използвани в разследването, за да се проследи комуникацията й с руския военен контакт. Украинските власти посочват, че схемата е била достатъчно ясно документирана, за да доведе до най-тежката присъда - доживотен затвор и конфискация на имущество.

Херсон остава една от най-болезнените точки на войната

Случаят идва на фона на постоянните руски удари срещу Херсон и района около него. Градът остава сред най-уязвимите места по линията на войната, а всяка информация за движение на украински военни, техника или позиции може да бъде използвана за последващи атаки.

Затова украинските служби представят присъдата като предупреждение към всички, които сътрудничат на руското разузнаване. Войната в Херсон не се води само с артилерия и дронове, а и чрез мрежи от хора, които събират данни, снимат, предават координати и превръщат цивилното пространство в инструмент за удари.

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