Внукът на най-известния канибал нападна Шотландия. Иска да е нейн крал

Внякът на най-известния в света канибал, нападна Шотландия. Така звучат заглавията на блитанската преса днес. Докато човечеството все още помни кървавия диктатор Иди Амин като „Канибала от Уганда“, неговият 25-годишен внук Азиз Абдул излиза на светлината на прожекторите в Глазгоу с една-единствена цел – да спечели златото и да стане най-страшният човек в тежка категория на тепиха в Шотландия.

Генетиката е странна наука, но при спортните таланти крушата често пада точно под дървото. На провеждащите се Игри на Британската общност в Шотландия, угандийската делегация прикова погледите на световните медии с един от най-интригуващите си атлети. На ринга в тежка категория стъпва Азиз Абдул, по-известен с боксовия си псевдоним „Ринго“. Младият мъж носи тежко наследство – той е директен внук на покойния военен диктатор Иди Амин Дада, чийто брутален режим през 70-те години на миналия век доведе до убийството на близо 500 000 души и му спечели зловещия прякор „Канибала“.

Вдъхновение от диктатора

Противно на очакванията, че ще се опитва да избяга от сянката на скандалния си роднина, Азиз Абдул открито признава пред медиите, че именно дядо му е неговото най-голямо вдъхновение. Преди да заграби властта с преврат и да се превърне в един от най-жестоките тирани в африканската история, Иди Амин е бил изключително успешен спортист. В продължение на девет поредни години (от 1951 до 1960 г.) диктаторът е национален шампион на Уганда по бокс в полутежка категория.

„Постиженията на дядо ми ме вдъхновиха. Той беше боксьор в тежка категория като мен и аз много се гордея с него“, споделя без притеснение внукът. Той допълва, че следва най-важния съвет, оставен от Амин: на ринга се излиза единствено за победа с нокаут, без да се оставя нищо в ръцете на съдиите.

Тайното оръжие „Ринго Пънч“

Програмата на турнира изправя Абдул в директен сблъсък срещу европейския младежки шампион от Англия – Дамар Томас. Угандиецът вече се закани на британските боксьори, уверявайки, че не се интересува от имена като Тайсън Фюри или Антъни Джошуа, тъй като неговият личен идол е Майк Тайсън.

Азиз твърди, че е разработил специално тайно оръжие за игрите, което нарича „Ринго Пънч“ (Ударът Ринго). „Няма да ви разказвам за него, ще го покажа на ринга, когато му дойде времето. Лъвовете раждат лъвове. Един лъв не може да роди куче или камила. Лъвът трябва да прилича на лъв. Аз съм истински воин, аз съм синът на неговия син“, декларира боксьорът в типичния за фамилията му ексцентричен стил.

По стъпките на „Последния крал на Шотландия“

Мястото на провеждане на Игрите на Британската общност има огромна символична стойност за семейството на боксьора. През 70-те години Иди Амин проявяваше странна и обсесивна фиксация към Шотландия, като често носеше традиционни поли (килтове), свиреше на гайда и дори официално се провъзгласи за „Последното короновано величие на Шотландия“ – история, вдъхновила и спечелилия „Оскар“ филм с Форест Уитакър.

Внукът му изглежда решен да довърши семейната фантазия на британска земя: „Ако спечеля златния медал, аз ще бъда най-лошото момче в Британската общност, най-лошото момче в Глазгоу и новият крал на Шотландия!“.

