Банката на Шотландия увековечи задна ножица

Серия с ограничен брой банкноти от 20 паунда, посветени на класирането на страната за Мондиал 2026, бе създадена от Банката на Шотландия. Специалното във въпросната серия е, че на парите има изображение на това как Скот МакТоминей вкарва задна ножица срещу Дания в баража, изпратил шотландците на първото им световно от 1998 година насам.

Серията действително е лимитирана, като има едва 100 отпечатани банкноти. 50 от тях ще бъдат налични за закупуване посредством различни колекционерски търгове, жребий, а също така ще могат да бъдат закупени на две специално обособени места в Глазгоу и Единбург.

Шотландия се класира за Мондиала след победа с 4:2 срещу Дания през месец ноември миналата година на "Хемпдън Парк".

Именно задната ножица на МакТоминей бе първото попадение за вечерта.

"Моменти като този принадлежат на всеки, който подкрепя нашия отбор, така че да видя попадението си на шотландска банкнота наистина е нещо специално", каза самият футболист.

Всички събрани от продажбата средства ще бъдат дарени за благотворителност.

Шотландия е в група с Бразилия, точно както бе и през 1998 година, а другите тимове са Мароко и Хаити.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com