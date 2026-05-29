Как Сити реши за идеалния заместник на Пеп Гуардиола

Легендарната ера на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити приключи, но клубът няма да изкара дълго без старши треньор.

Очаква се съвсем скоро да стане официално назначаването на Енцо Мареска за наследник на славния каталунец.Да наследиш един от най-великите в историята е огромна задача, но 46-годишният Мареска се готви от месеци за предизвикателството. И няма как самият Гуардиола да не е дал одобрението си за неговото назначение.

Известно е, че двамата са близки още преди 2020-2021 г., когато италианецът водеше втория отбор на Сити.

Впоследствие той изкара неуспешен първи период като старши треньор в мъжкия футбол - и беше уволнен от Парма само след няколко месеца - но се завърна в Англия по-добър от преди и стана асистент на Гуардиола.

Енцо беше помощник-треньор през уникалния сезон, в който беше завоюван требъл.

Daily Mail се позовава на информация от източници в клуба и определя Мареска като близък до играчите асистент, който отговаря за малките детайли по време на тренировка и наподобява ролята и характера на Микел Артета от времето, когато испанецът асистираше на Пеп.

Мареска има подкрепата и на легендарния бивш спортен директор на Сити и един от най-близките хора до Гуардиола - Чики Бегиристайн.

Бегиристайн си е съставил отлично мнение за италианеца от времето, когато Енцо стана шампион с втория отбор на "гражданите" с безапелационна преднина от 14 точки пред втория Челси.

Впоследствие Мареска тръгна по собствен път в големия футбол, изведе Лестър до титлата в Чемпиъншип и получи шанс в Челси, където спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство.

Върхов момент в досегашната му кариера беше впечатляващата победа с 3:0 над Пари Сен Жермен във финала на клубния мондиал. Но само половин година по-късно конфликт с ръководството на Челси доведе до раздялата му с лондончани.

Още тогава се говореше, че отчасти причина за разкола е интересът на Сити към Мареска и гласенето му за наследник на Гуардиола.

Днес вече няма съмнение, че бъдещето на Енцо е свързано с Манчестър, а той ще доведе в града и изцяло свой треньорски екип.

През последните месеци треньорът е имал доста време за размисъл и подготовка и се е постарал да подобри комуникативните си умения.

Участвал е в симпозиум с експерти от различни области, обсъждащи човешкото поведение, с цел да научи как да комуникира по-ефективно със сегашното поколение футболисти.

Обменил е идеи с прочутия баскетболен треньор Еторе Месина, предимно относно подхода към различните характери в съблекалнята.

Говорил е също с волейболния треньор Хулио Веласко, до когото и Гуардиола се е допитвал неведнъж.

Пеп се свързва с Веласко още докато е играч на Бреша, после докато тренира Барселона и през почивката си преди да поеме Байерн Мюнхен."Хулио каза, че едно нещо трябва да е ясно: не бива да се опитваш да промениш играчите. Най-важното е да намериш ключа към всеки играч", спомня си Гуардиола.

"Той разказа, че един от волейболистите обича тактиката и с него си говорят по пет часа за блокадата. Но други не искат да говорят за това повече от две минути, не ги интересува. Едни обичат да говориш за тях пред всички, така се чувстват важни. Други искат да си говорите само двамата в офиса ти".

Според наличната информация, той беше харесван и уважаван в съблекалнята на Челси, а откакто напусна, репутацията му всъщност се подобри допълнително - включително и заради последвалите събития на "Стамфорд Бридж".

Едва ли нещо може да го подготви напълно за това да води Манчестър Сити точно след Гуардиола, но до момента италианецът е показал, че притежава идеите и увереността.

А сега ще разполага и с по-талантлив и техничен състав от тези, които е водил до момента.

