Напрежение. Моуриньо жегна Гуардиола
Португалецът говори в документалния филм „The Special One“ на Netflix, посветен на кариерата му във футбола
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Португалецът говори в документалния филм „The Special One“ на Netflix, посветен на кариерата му във футбола
Легендарната ера на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити приключи, но клубът няма да изкара дълго без старши треньор.Очаква се съвсем скоро да стане официал...
Испанецът е решил да подаде оставка след края на английската Висша лига
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Каталунска мечта в центъра на града угасна, въпреки „Мишлен“ и звездния собственик
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Легендарният аржентинец със силни думи
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53-годишният треньор призна, че има проблеми
Под ръководството на Гуардиола отборът на Сити спечели 18 големи трофея
Предстои вероятно последният му сезон на Острова
Испанският специалист има още една година
Под негово ръководство Манчестър Сити спечели ШЛ
Талантът може да стане част от първия отбор на "гражданите" от началото на сезон 2021/22.
Долорс Сала е издъхнала на 82-годишна възраст
Габриел Жезус се отчете с два гола за "гражданите"
23 от 24 предвиждат повторение на миналия сезон
Тъжна победа за отбора на Пеп Гуардиола на "Алианц Арена" Испански ли ще е финалът на Шампионска лига? Този въпрос си задават от тази вечер хилядите...