Напрежение в Ман Сити. Гуардиола пред съдбовно решение

Бъдещето на мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола е обвито в "осезаема несигурност". Според информация на BBC Sport, в клуба се усеща напрежение относно това дали каталунският специалист ще продължи да води отбора и след края на настоящата кампания.

Въпреки спекулациите, окончателното решение на Гуардиола се очаква да бъде взето едва към края на сезона. Макар да съществува вероятност той да напусне поста си още това лято, на този етап нищо не е окончателно потвърдено.

Дори Пеп да реши да остане начело на "гражданите" през следващия сезон, се съобщава, че е малко вероятно той да поднови настоящия си договор, който изтича през 2027 г., пише "Топ спорт". Това поставя под въпрос дългосрочните планове на клуба, докато фенове и ръководство тръпнат в очакване на неговото финално решение.

