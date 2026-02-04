Циркът продължава. Къде отива Роналдо

Според Mundo Deportivo Кристиано Роналдо може да напусне Ал Насър през това лято, въпреки че договорът му с клуба е до юни 2027 година.

Португалските медии твърдят, че 40-годишният футболист е недоволен от саудитския фонд, който управлява клуба, като смята, че трансферната стратегия е била несправедлива и лишена от амбиция.

Роналдо обмисля вариант, който да му позволи да продължи да се състезава на възможно най-високо ниво.

Една от възможните дестинации е МЛС – първенство, което все по-често е предпочитано от звездни футболисти в края на кариерите им.

Другият вариант е завръщане в европейския футбол, където Роналдо би преследвал по-престижни и по-взискателни трофеи в позната среда.

Всеки клуб, който прояви интерес към бившия нападател на Реал Мадрид, обаче ще трябва да активира откупната му клауза в размер на 50 милиона евро, за да го привлече от Ал Насър.

