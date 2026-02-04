Майкъл Оуен обяви новия шампион на Англия

Бившият английски национал и носител на „Златната топка“ Майкъл Оуен е на мнение, че Арсенал е направил достатъчно, за да покаже, че вероятно ще спечели титлата.

Според екс-нападателя противниците за трофея на „артилеристите“ не са успели да покажат достатъчно и да окажат нужния натиск в точните моменти.

„Не мисля,че има някой достатъчно добър, за да се конкурира с Арсенал през този сезон“, заяви Оуен пред TalkSport.

„Според мен единствените два тима, които можеха да се справят с тях през този сезон, са Манчестър Сити и Ливърпул, но колебанията при тях са налице“.

„На мнение съм, че Арсенал почти сигурно ще стане шампион, дори според мен титлата вече е почти спечелена. Просто никой не им оказва достатъчно голям натиск в момента“.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com