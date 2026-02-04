Изненада. Къде отива Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова заминава на посещение в Италия във връзка със Зимните олимпийски игри.

По информация на Dir.bg, тя ще пристигне в Милано утре, а за вечерта е планирана вечеря на високо равнище. Домакин на сбирката е ръководството на МОК, като са поканени единствено държавни глави и председатели на Националните олимпийски комитети, сред които и ръководителят на БОК Весела Лечева.

В петък Йотова ще присъства и на официалното откриване на Игрите на стадион "Сан Сиро" в Милано.

За събота пък е планирано посещение в олимпийското село и среща с българските олимпийци.

Зимната олимпиада ще продължи от 6 до 22 февруари, като страната ни изпраща 20 състезатели.

