Първан Симеонов разкри от какво печели Радев

Румен Радев говори за компромиси, и това е системно говорене. То дава положителна заявка на нов политически играч, който иска да се позиционира. Но Радев просто нищо не каза, нищо не каза целенасочено, и това е правилно пиарски. Колкото по-дълго държи тази енигматичност и не се обозначава, толкова по-малко удари той понася. Това заяви Първан Симеонов в сутрешния блок на бТВ.

Когато е видимо, че печелиш един мач, номерът е да пазиш резултата до последно и да не допуснеш да ти вкарат гол. Защото в съвременния свят всичко е измислено на тема кампания. Главното, което лошо може да се случи в една кампания, е да сбъркаш, а това става обикновено от грешки на противника, добави политологът.

Много е хубаво, че Радев изостави реално тези идеи за нова конституция, тъй като имаше години наред хора, които му го внушаваха. Всеки нов политически играч е изкушен да променя системата, и очевидно Радев е човек, който е осъзнал, че нашата работа сега е да охраняваме правилата, а не да ги променяме. Имаме работа с човек, който казва: Аз няма да променям системата, както много други заявяваха, и ще охраняваме тази система, защото загубим ли я, губим демокрацията, каза още в „Тази сутрин“ Първан Симеонов.

