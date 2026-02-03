Борисов разкри отношенията си с Пеевски и Румен Радев

Всичко е екстравагантно в момента, след като направихме всички тези експерименти с Конституцията. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за предаването „Лице в лице“ на bTV за предложението на представителите на ГЕРБ на срещата с президента Илияна Йотова да бъде сменен председателят на Народното събрание, за да бъде назначен за служебен премиер.

„В рамките на тези 239 оставащи народни представители (извън настоящия Рая Назарян) да прецените дали има някой наш колега, който смятате, че би могъл да изпълни тези ангажименти и задължения. И ние като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на Народното събрание, който би могъл да изпълни ангажимента конституционен като съответно служебен министър-председател“, обяви Деница Сачева от ГЕРБ.

След последните промени в Конституцията президентът може да избира служебен премиер от ограничен списък от хора, който беше наречен „домовата книга“.

„Тя така беше направена „домовата книга“, че тя звучеше екзотично. Аз моята вина никога не я отричам, приемам я, но в последствие не се хващам на подобни хора и ръченици“, коментира Борисов.

Консултациите при президента за избора на служебен премиер (ВИДЕО)

Илияна Йотова се среща първо с представители на ГЕРБ-СДС, а след това и на ПП-ДБ

Борисов похвали президента Илияна Йотова за начина, по който е водила разговорите между институциите. Той очи, че Йотова открито е признала трудността при избора на премиер, след като част от кандидатите са се отказали.

Оставката на кабинета „Желязков“

По повод оставката на кабинета „Желязков“ Борисов заяви, че спешността е била продиктувана от протестите и от натрупаното обществено недоволство.

Той подчерта, че ГЕРБ са разбрали гласа на протестиращите и са взели решение за оставка и предсрочни избори. По думите му в една нормална правова държава подобни решения се съпровождат с договаряне на разумен срок, като той е настоявал за около 20 дни, за да се довършат ключови ангажименти, свързани с бюджета и еврозоната. Това обаче не е било прието.

Относно промените в Изборния кодекс и ограничаването на броя на секциите извън ЕС до 20, Борисов заяви, че това е изпълнение на поет ангажимент с други политически сили, включително „Възраждане“. По думите му има достатъчно секции, за да могат българите в чужбина да гласуват, а колегите му смятат, че тези промени решават проблеми, свързани с изборния процес.

По отношение на отношенията си с Делян Пеевски Борисов даде конкретни примери за взаимно съобразяване – подкрепата за еврозоната и Плана за възстановяване, както и идеята за държавни магазини, която ГЕРБ са приели, въпреки че според него тя не е имала реален шанс за успех.

Борисов заяви, че не съжалява за коалицията, тъй като за една година са постигнати ключови цели: влизането на България в еврозоната, Шенген и Европейския банков съюз, излизането от мониторинговите механизми, както и значително увеличение на приходите в бюджета. Той посочи, че страната е постигнала над 14 млрд. лева повече приходи от митници и данъчни служби и е приключила с бюджетен дефицит от около 3%.

Отношенията с Румен Радев

Оставката на Румен Радев като президент лидерът на ГЕРБ определи като „честна постъпка“.

На въпроса дали има стопляне на отношенията между двамата той отговори, че няма никакъв контакт с Радев.

„Единството, което мога да уваря всички, защото толкова жлъчни и толкова в същото време некомпетентни хора си изказват. Нямам абсолютно никакъв контакт, откакто е напуснал президентство. Никакъв“, категоричен беше Борисов.

