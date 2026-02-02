Денят, в който снегът уби цели села! Най-смъртоносната буря в историята

Ако днес времето ни плаши, а снегът все ни хваща неподготвени, не бива да забравяме, че една страна знае какво е истински снежен апокалипсис, убил над 4000 души и изтрил цели села от лицето на земята. Когато на 3 февруари 1972 г. от небето над Иран започва да вали сняг, мнозина даже се радват. Държавата е със сух климат и обикновено снегът пада само в планинските райони.

Никой не подозира, че красивите снежинки ще доведат до невиждано бедствие. Разразява се най-смъртоносната снежна буря, регистрирана някога в човешката история. Идва от Кавказ и носи преспи, които не просто затрупват земята, а променят завинаги представите за климатични катастрофи.

Седем дни, в които небето се изсипва лавина

Февруари 1972 г. започва необичайно студено. Но никой не очаква онова, което предстои. В продължение на седем дни над Иран се излива не просто сняг, а бяла бездна. Ветровете достигат скорост, която превръща всяка снежинка в куршум. Температурите падат до минус 25 градуса.

Снегът не спира. Не отслабва. Не дава почивка.

В някои райони натрупванията достигат невероятните осем метра — височина, която поглъща къщи, дървета, животни, хора.

Това не е буря. Това е погребение под открито небе.

Села изчезват от картата

Най-тежко е положението в южните и западните части на страната — Лурестан, Кохгилуе и Бойер-Ахмад.

Там цели села престават да съществуват. Не метафорично — буквално.

В селото Шекар Абад загиват всички 100 жители.

В други населени места съдбата е същата: нито един оцелял.

Когато спасителните екипи най-сетне достигат до затрупаните райони, те не намират хора, които се борят за живот. Намират тишина.

Тишина, която говори повече от всяка статистика.

Битката за въздух и време

Иранската армия, доброволци и международни екипи се включват в спасителните операции. Но бурята е по-силна от машините, по-бърза от хората, по-безмилостна от всяка техника.

Хеликоптери не могат да излетят. Пътищата са изчезнали.

Снегът е толкова дълбок, че багерите се движат като в море от лед.

В някои райони спасителите копаят на ръка.

Търсят живот под осемметрови преспи.

Търсят чудо.

Но чудото не идва.

Когато природата напомня кой е господарят

Официалните данни говорят за над 4 000 загинали.

Историците и климатолозите определят бурята като най-смъртоносната снежна стихия, регистрирана някога.

Това бедствие променя начина, по който светът гледа на климатичните рискове.

Показва, че дори в райони, които не са известни с екстремни зимни условия, природата може да удари с невъобразима сила.

Иран започва да изгражда нови системи за ранно предупреждение, нови инфраструктурни стандарти, нови протоколи за реакция.

Но раните от 1972 г. остават — в паметта, в архивите, в картите, на които някои села вече ги няма.

Сняг, който промени света

Историята на тази буря е история за крехкостта на човешкия свят.

За това как за миг всичко може да бъде покрито, заличено, замлъкнало.

На 3 февруари 1972 г. снегът в Иран не просто пада. Той пренаписва граници, съдби и уроци.

И остава завинаги в историята като деня, в който зимата показа истинската си сила.

