Тя е! Ще представя България на Евровзия

Дара е големият победител тази вечер в националната селекция за българска песен на "Евровизия 2026". Тя ще представи страната ни във Виена през май на най-престижния песенен конкурс в Европа.

„Много ви благодаря за тази подкрепа. През всички години съм се опитвала да бъда артиста, който малката мен винаги е мечтала да бъде. Смятам, че тази моя мисия ще продължи да е такава занапред, но и не само. Тази мисия ще бъде и за всеки от един от моите прекрасни колеги, защото аз вярвам, че българите сме много талантлив народ. Тази врата за нас трябва да бъде отворена за международния пазар и ако мога да имам някакъв принос към това. Господи, благодаря ти! Благодаря на вас, благодаря на публиката. Много съм щастлива, благодаря ви!“, каза Дара.

Общо осем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-то издание на "Евровизия" – Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Прея.

В студиото на БНТ тази вечер жури бяха: Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити – вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и други.

Бляскавото шоу беше излъчено на живо по БНТ 1.

