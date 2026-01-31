Минути преди финала! Мона запали лют скандал за "Евровизия"

Минути преди финала на българската селекция за песен на "Евровизия" младата певица Мона, която се класира първа на полуфинала, запали лют скандал. Критичната оценка, която тя получи от Този Димитрова, предизвика хейт срещу морското гласище. Това пък провокира реакцията на Мариана Попова.

След полуфинала на националната селекция за "Евровизия" в мрежата се появиха много коментари за всички изпълнители, възможностите им, както и за организацията на предаването.

Тони Димитрова подходи с усмивка и сподели, че Мона е прекрасна и че е била малко интонационно нестабилна, като това е разбираемо заради притеснението. Макар и думите ѝ да не бяха остри, в социалните мрежи много хора коментираха изказването ѝ. Мариана Попова също се включи с публикация, но в защита на Тони Димитрова с думите:

Наистина ли?! Направих си труда да изслушам внимателно изпълнението на момичето! Няма една грешна дума в оценката на Тони! Вие наистина ли си мислите, че сте единствени и неповторими! Артист, който пълни всяка зала до предел!? Наистина ли вече е забранено да се казва истината? ! Наистина ли?! Тони Димитрова, Обичам те!

Певицата от своя страна благодари на Попова.

Коментарът на Мона за Тони Димитрова

Самата Мона се включи, като заяви ясно, че няма нищо против думите на Тони Димитрова:

Искам да кажа нещо ясно и от сърце. Нямам нищо против Тони Димитрова. Напротив. Благодаря ѝ за градивната критика и я приемам с отворени обятия. А и все пак обичам музиката ѝ толкова много! Тя е артист, който се е доказал през годините и заслужава уважение.

Музиката не е бойно поле.

Няма нужда от излишен хейт. Светът и без това е достатъчно жестоко място.

За мен най-ценното е около музиката ми да остават добрите емоции и светлината. Защото музиката е дом на свобода!

Тази вечер ще се състои финалът на националната селекция за "Евровизия". В надпреварата останаха Керана и Космонавтите, Дара, Прея, Мона, Михаела Маринова, Молец, Innerglow и Роксана. Кой ще представи България тази година във Виена - предстои да разберем.

