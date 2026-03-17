Още една наша спортна легенда влезе в листите на Радев

Проектът на Радев подрежда известния гимнастик на второ място в листата

17 мар 26 | 16:52
Иван Ангелов

Легендарният български гимнастик Йордан Йовчев влиза в предизборната надпревара като кандидат на „Прогресивна България“, политически проект, свързван с президента Румен Радев.

Решение на районната избирателна комисия показва, че Йовчев е поставен на второ място в листата на формацията в Пловдив-област, съобщи Евроком.

Третата позиция в същата листа заема Галин Дурев, който до неотдавна беше депутат. Той напусна парламента, след като Манол Генов се завърна на мястото си след освобождаването му като министър на околната среда и водите при преминаването към служебно управление.

С включването на Йовчев в кандидатските листи „Прогресивна България“ очевидно разчита на силно разпознаваеми фигури извън традиционната политика, като част от стратегия за разширяване на обществената подкрепа в навечерието на изборите.

1 Коментара
Този
преди 14 минути

е ПОРЕДНИЯ самодеец, дето да зачука пирон не става, КАМО ЛИ ДА КОВЕ ЗАКОНИ. Радев се ПРОВАЛИ.

Откажи