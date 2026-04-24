Проф. Константинов каза как Радев спечели изборите и отправи предупреждение

Резултатът на Румен Радев е бил с около 25% по-висок от предварителните очаквания, като решаваща роля са изиграли между 500 и 700 хиляди избиратели, взели решение в последния момент.

Това заяви директорът на „Електорални анализи и прогнози“ в Галъп Интернешънъл Болкан проф. Михаил Константинов.

Той посочи, че вотът е бил до голяма степен протестен.

„Истината е, че на хората им беше писнало. Тези, които бяха на власт, очевидно не усетиха отношението на народа и в крайна сметка хората видяха възможност да накажат досегашните управляващи“, коментира проф. Константинов, цитирна от "Фокус".

Проф. Константинов направи паралел с политическата ситуация в Унгария и предупреди за предстоящи трудности пред България. Той открои рискове, свързани с нарастващия държавен дълг, бюджетния натиск и несигурната международна обстановка.

Според него очакванията за бързо подобрение в жизнения стандарт няма да се оправдаят в краткосрочен план. „Можем да очакваме подобрение едва от догодина“, прогнозира експертът.

Той коментира и международните фактори, като отбеляза, че развитието на войната в Украйна може да доведе до напрежение с Европейския съюз (ЕС) и НАТО. Освен това конфликтите в Близкия изток също оказват влияние върху Европа, особено по отношение на енергийните доставки.

По думите му се правят опити за възстановяване на ядрената енергетика, но това е процес, който ще отнеме години и няма да даде бързо решение на настоящите проблеми.

