Тайнственото им изтегляне започна

Истинска военно-логистична мистерия се разигра в небето над България! Четири американски самолета цистерни от типа Boeing KC-135 Stratotanker, които през последните месеци бяха тайно базирани на летище „Васил Левски“ в София, напуснаха страната днес в неизвестна посока. От Министерството на отбраната се принудиха да дават обяснения пред Нова телевизия, като панически уточниха, че машините са излетели само „временно“.

Секретност или гаф? Полетите лъснаха в интернет!

Въпреки че военните мисии обикновено са обвити в дълбока секретност, американските ВВС допуснаха полетите им да бъдат напълно видими в публичните системи за проследяване. Данните от Flightradar24 категорично потвърдиха, че четирите стратегически цистерни вече се намират над Западна Европа. Маршрутът им на движение и фактът, че напуснаха София след продължителен престой, дават сериозно основание да се смята, че става въпрос за окончателно отпътуване от българската столица, макар крайната им дестинация да остава строго пазена тайна.

Радев удължи престоя им, НАТО прегрупира силите си

Скандалното присъствие на американските военни самолети в София беше официално разрешено от правителството начело с президента Румен Радев. Властите удължиха престоя им до 30 юни 2026 г., за да дадат възможност на съюзниците от НАТО да препланират тайните си операции в региона и да си намерят алтернативна локация за базиране. По документи на летището е разрешено да пребивават до 15 тежки машини – предимно въздушни цистерни и логистични самолети като огромните Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III, придружени от армия от 500 души обслужващ персонал.

Официалната версия на властите е, че мисиите са с „невоенен характер“ и са свързани единствено с логистична подкрепа на НАТО. Извънредното и координирано излитане на четирите самолета точно днес обаче повдига огромни въпроси: какво наложи спешното им преместване и има ли нова гореща точка в Европа, която изисква тяхната намеса?

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