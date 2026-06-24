Летище „Васил Левски“ проби в Европа с изкуствен интелект и нова HR култура

Летище „Васил Левски“-София спечели HR Excellence Award 2026 на ACI EUROPE - едно от значимите отличия в европейската авиационна индустрия за управление и развитие на хората. Наградата беше връчена по време на годишния конгрес на Европейския съвет на летищата в Прага, който се проведе от 22 до 24 юни.

Тази година конкурсът постави специален акцент върху използването на изкуствен интелект в HR процесите и подготовката на летищните организации за бъдещето. Софийското летище беше отличено за аналитичен подход, внедряване на нови технологии и стремеж да превърне дигитализацията в реална полза за служителите.

Награда за хората, не само за технологиите

Международното жури отличи столичния аеропорт за използването на изкуствен интелект в различни HR процеси, както и за начина, по който летището търси и решава ключови организационни проблеми. В официалното съобщение на ACI EUROPE се посочва, че кандидатурата на София е показала силна аналитична рамка за откриване на затруднения, подобряване на преживяването на служителите и трансформиращо използване на изкуствен интелект в управлението на човешките ресурси.

Това прави отличието различно от стандартна награда за нова техника или по-добра инфраструктура. То признава промяна в начина, по който една летищна организация работи отвътре - как обучава хората си, как ги подготвя за нови процедури, как измерва проблемите и как използва дигитални инструменти, без да губи човешкия център на управлението.

Кабайеро: Трансформацията дава резултат

„Спечелването на наградата ACI EUROPE HR Excellence Award е огромно признание за летище „Васил Левски“ - София и важен знак, че трансформацията, която последователно реализираме през последните години, дава реални резултати“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект.

По думите му дигитализацията и изкуственият интелект имат най-голяма стойност, когато подобряват работната среда, развиват организационната култура и дават възможност на хората да разгърнат потенциала си. Кабайеро подчерта, че е горд с екипа на летището, чиято адаптивност и амбиция според него превръщат аеропорта в една от модерните авиационни организации в Европа.

Оценка от тежко международно жури

Отличието е присъдено от независимо международно жури с участието на водещи фигури от авиационния и транспортния сектор. Сред тях са представители на Европейската комисия, ACI World, SESAR Joint Undertaking, Европейската конференция за гражданска авиация, Евроконтрол, Европейската агенция за авиационна безопасност и авиационни медии.

Така наградата не остава вътрешно корпоративно признание, а оценка от среда, която следи летищата по ясни критерии - ефективност, устойчивост, управление, технологична подготовка и способност да се развиват екипи за новата реалност в авиацията.

Втора европейска награда за две години

HR Excellence Award 2026 идва след друго голямо отличие за столичното летище. През 2025 г. ACI EUROPE избра летище „Васил Левски“ - София за най-добро летище в Европа в категорията от 5 до 10 млн. пътници. Тогава журито открои амбициозната трансформационна стратегия, развитието на човешкия капитал, връзките с местните общности и напредъка към въглеродна неутралност до 2036 г.

Новото признание премества фокуса от общата трансформация към вътрешния двигател на промяната - хората. За летище, което се готви за изграждането на Терминал 3, това има особено значение. Най-големият инфраструктурен проект в историята на българската гражданска авиация няма да бъде само строителство, а изпитание за организацията, управлението и готовността на целия екип.

Изкуственият интелект влиза в летищния гръбнак

В авиацията изкуственият интелект вече не е тема само за пътническо обслужване, сигурност или обработка на багажи. Той навлиза и в управлението на хората - от анализ на процеси и нужди от обучение до по-добро планиране на компетенции и подготовка за бъдещи професионални роли. Именно този подход е бил в центъра на отличието за София. ACI EUROPE предварително обяви, че HR наградата за 2026 г. ще постави акцент върху интегрирането на изкуствен интелект в HR процесите и стойността, която той създава за служителите.

За софийското летище това е и начин да покаже, че модернизацията не се измерва само с терминали, гейтове и оборудване. Истинската промяна минава през хората, които трябва да работят с новите системи, да се адаптират към по-висок пътникопоток и да поддържат качеството на услугата в среда, в която авиацията се променя бързо.

Летището вече играе в по-висока лига

Двете последователни признания от ACI EUROPE показват, че София вече не се оценява само като регионален аеропорт в процес на догонване. Летището започва да се появява в европейския разговор за управление, устойчивост, дигитализация и развитие на екипите. Това е важно не само за имиджа на оператора, а и за България, защото столичният аеропорт е първата врата към страната за милиони пътници. Следващият голям тест ще бъде дали отличията ще се превърнат в още по-добро обслужване, по-ясна организация и видим напредък към Терминал 3.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com