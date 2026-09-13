Лоша слава преследва Меган Маркъл!
Персоналът й бягал
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Персоналът й бягал
Сред основните акценти е програмата Lead to Impact, насочена към средния и висшия мениджмънт
Международно жури отличи столичния аеропорт за дигитални решения, анализ на вътрешните процеси и по-добра работна среда
Най-голям е недостигът при яслените групи
Служители застават зад д-р Динчо Генев и атакуват решението на МЗ за нов конкурс
Липсата на кадри кара работодателите все повече да разчитат на служители от трети страни
Вносът на персонал е актуална тема, особено преди началото на летния сезон
Неофициално сезонът започва още с Великденските празници
Очакват се туристи от други държави
Koмпанията се бори с намаляващите приходи
Желаещи да заемат работните места българи няма
Проблемът със заплащането вече не е фактор в обслужващия сектор
Целта е да се фокусира отново върху AI
Очаква се да бъдат освободени около 12 000 служители
Очаква се 4000 души да бъдат освободени
Милиардерът полага всякакви усилия, за да стабилизира финансово компанията
Още в петък шефът на болницата е наложил дисциплинарни наказания на трима служители
Критично днес е положението с необходимия брой лекари
Ще реализира ли милиардерът сделката все пак
Секторът на туризма се надява на стабилен кабинет след 2 октомври