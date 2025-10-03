Персоналът на огромна наша болница скочи в защита на директора

Напрежение кипи във втората по големина болница в Пловдив. Медиците от УМБАЛ „Пловдив“ излизат на протест в защита на изпълнителния директор д-р Динчо Генев, след като Министерството на здравеопазването обяви нов конкурс за управител на лечебното заведение. Служителите са категорични, че няма да приемат смяна на ръководството, което според тях е спасило болницата от фалит.

Подкрепа за ръководството и постигнатото

Служители и лекари се събраха пред здравното заведение, за да изразят публично недоволството си от конкурсната процедура.

„Притеснен съм от това, че се готви смяна на ръководството на болницата. Да си мениджър в здравеопазването не е толкова лесна работа. Аз работя в тази болница от 32 години. Доста директори се изредиха, но не всички бяха добри мениджъри. Някои от тях изнесоха повече неща, отколкото внесоха. От 3-4 години работим с доктор Генев. Той завари болницата в плачевно състояние. Тя беше почти във фалит – с милиони дългове, не се плащаха сметки, нямаше лекарства, не се плащаха заплати на персонала. С няколко правилни решения той успя да изведе болницата от кризата. В момента имаме едни от най-високите основни заплати в здравеопазването в града, успява да купува апаратура“, обясни пред Нова телевизия д-р Иван Горанов.

Неясноти и напрежение около конкурса

Протестиращите посочват, че трима са кандидатите за поста, сред които и настоящият директор. „Още няма никаква яснота от Министерството на здравеопазването, а конкурсът е минал“, каза друг лекар от болницата.

Той подчерта, че събирането пред лечебното заведение е било изцяло инициирано от служителите, убедени, че опитът за смяна на ръководството застрашава стабилността, постигната през последните години.

