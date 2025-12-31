Плодовете, които трябва да се консумират през януари

Тайната да се чувствате най-добре през януари може да се крие в секцията с плодовете в магазина, казва диетологът Карълайн Сойърс, цитирана от Eating Well .

„Нискостепенното възпаление често се увеличава през зимата поради намалена слънчева светлина, промени в нивата на активност, повишен стрес и преминаване към диета с по-високо съдържание на калории и по-ниско съдържание на фибри“, отбелязва тя.

Въпреки че възпалението е естествена имунна реакция, хроничното възпаление с ниска степен може да понижи енергийните нива и да затрудни организма в борбата със сезонните вируси.

Авторите отбелязват, че ако искате да поддържате енергията си и да избегнете настинки и грип през тъмните зимни дни, много плодове съдържат полифеноли, витамин С и други антиоксиданти, които поддържат имунната система и намаляват оксидативния стрес.

„Те също така поддържат разнообразието на чревната микрофлора и чревната бариерна функция, които играят централна роля в регулирането на системното възпаление“, добавя диетологът.

В публикацията се казва, че независимо дали искате да подкрепите тялото си през студения сезон или просто искате да се чувствате по-добре в началото на новата година, има пет сезонни противовъзпалителни плода , които диетолозите препоръчват да се консумират:

1. Киви

„Едно средно голямо киви осигурява около 7 процента от препоръчителния дневен прием на витамин Е, който помага за забавяне на производството на молекули, които насърчават възпалението“, казва диетологът Елизабет Харис.

Едно киви също съдържа значително количество витамин С. Изследвания показват, че този антиоксидант поддържа имунната система, предпазва тялото от оксидативен стрес и помага за регулиране на възпалителния отговор.

2. Грейпфрут

Грейпфрутите нямат изключителните свойства за отслабване, за които се смяташе преди, но са изключително хранителен плод.

„Грейпфрутът е богат на витамин С и флавоноиди, които насърчават противовъзпалителните процеси, инсулиновата чувствителност и сърдечно-съдовото здраве“, казва диетологът Бес Бъргър.

В публикацията се добавя, че изследователите дори са открили доказателства, че редовната консумация на грейпфрут може да помогне за регулиране на експресията на гени, участващи във възпалителни процеси, което води до засилени кардиопротективни свойства.

3. Райска ябълка

Подобна на кайсиите и с меден вкус, райската ябълка може да добави сладост към салатите и цвят към ястията с кисело мляко. Тя може да се яде и самостоятелно.

Твърди се, че райската ябълка е богата на каротеноиди, които помагат за предпазване на тялото от сърдечни заболявания, невродегенеративни разстройства и някои видове рак, поради ефектите им върху имунната система и регулирането на възпалителните съединения в организма.

4. Портокали

Те не само са много по-вкусни, отколкото през други периоди от годината, но и съдържат много хранителни вещества, от които тялото ни се нуждае, за да поддържа имунитета си.

„Портокалите са богати на витамин С и цитрусови флавоноиди, особено хесперидин и нарингенин, които помагат за регулиране на възпалението и намаляване на оксидативния стрес“, споделя диетологът Талия Фоладор.

5. Нар

„Наровете съдържат мощни полифеноли, особено пуникалагини и антоцианини, които могат да помогнат за намаляване на възпалението и да поддържат здравето на сърцето“, добавя Бъргър.

Няколко проучвания показват, че наровете са не само полезни за здравето на сърцето, но и могат да помогнат за намаляване на симптомите на хормонални промени по време на менопаузата, както и за намаляване на инсулиновата резистентност и възпалението при жени със синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ).

