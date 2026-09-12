Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Хидратацията е най-важна при високата температура
Този механизъм може да отвори път към разработването на нови стратегии за ограничаване на вирусните инфекции
Те ще осигурят на всекиго енергия и ще го предпазят от грип и настинки
Отговорите от диетолог
За какво помага
Столетниците имат имунна система, позволяваща им да се възстановяват от болестите
Всичко зависи от самата имунна система
Дължи са на имунната система, която е вродена и придобита
Открит наскоро елемент от нашата имунна система може да бъде „натоварен“ със задачата
"Ако за някого сте станал лош, значи сте направили прекалено много добро за него" - Лев Толостой. Може така да е станало и с Ленин, роден на днешната...