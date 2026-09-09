Защо е полезно да си цапате ръцете

Детски площадки с горска почва, дървесен чипс и растения се превръщат в естествена лаборатория, в която учените изследват връзката между микробите, кожата и имунната система

В една детска градина в централна Финландия мръсните ръце са не просто позволени – те са част от експеримента.

Децата в Aurinkolinna прекарват поне по няколко часа навън всеки ден. Тичат между дърветата и храстите, катерят се, строят замъци от пясък, газят в локви и съвсем необезпокоявано гребат шепи пръст и дървесен чипс.

До края на деня често са покрити с кал от главата до петите. А учените искат да разберат дали тази на пръв поглед хаотична детска игра всъщност може да се окаже добра тренировка за имунната система.

Aurinkolinna е една от 43 детски градини във Финландия, включени в изследователския проект Vahvistu. Учените анализират микроорганизмите по кожата, в слюнката и изпражненията на децата, както и проби от кръв и коса, за да проследят как се променя имунната им система в продължение на три години.

Проектът стъпва върху по-ранно двугодишно изследване на еколога Маря Рослунд.

През 2016–2017 г. тя превръща обикновен двор на детска градина в нещо като малка горска площадка – внася горска почва, торф и специални сандъчета за растения. След 28 дни редовна игра и отново година по-късно учените сравняват микробиома на тези деца с този на деца, които играят в асфалтиран двор.

Резултатът е любопитен: децата, които играят върху горска почва, имат по-голямо разнообразие от микроорганизми по кожата си дори година по-късно.

И това разнообразие може да има значение.

Когато различните бактерии съжителстват в голямо количество, те могат да ограничат възможността потенциално опасни микроорганизми да се превърнат в доминиращи.

Рослунд описва процеса с необичайна, но запомняща се метафора: „Болестта е като диктатор, а здравата кожа е като демокрация.“

Повече „добри“ микроби, по-малко място за лошите

Изследването показва по-малко потенциално патогенни бактерии върху кожата на децата, които играят в среда с горска почва.

Обяснението е сравнително просто: когато разнообразието от останалите микроорганизми се увеличава, за потенциално вредните бактерии остава по-малко пространство.

Но историята не свършва с кожата.

Здравата кожа може да означава и по-балансиран имунитет

Учените започват да откриват все повече връзки между състоянието на кожата и процеси, които се случват далеч по-дълбоко в организма. Проучвания разглеждат връзката между кожното здраве, хормоналната активност, сърдечносъдовите заболявания и когнитивните функции.

Особено интересна е връзката с имунната система.

В друг експеримент Рослунд разделя деца на групи, които играят в пясъчници с различна микробна среда. В единия има почва с голямо разнообразие от микроорганизми, а в другия – визуално подобна, но с по-бедно микробно съдържание.

При децата, играли в богатата на микроорганизми почва, се увеличава разнообразието на определени бактерии върху кожата. Учените установяват и промени в цитокините – молекули, които участват в регулирането на имунния отговор.

Това подсказва, че контактът с разнообразна природна среда може да влияе не само на това какво живее върху кожата ни, но и на начина, по който работи имунната система.

Има ли връзка с алергиите и астмата?

Тук учените поставят важна граница.

Все още не може да се твърди, че играта в почва или контактът с природата предотвратяват астма, екзема или алергии.

„Не можем да кажем, че ако имате контакт с природата, няма да получите астма например. Но изглежда, че това може да намали вероятността от някои нарушения на имунната система“, обяснява Мира Грьонрос.

Именно тази предпазливост е важна: резултатите са обещаващи, но не означават, че калта е чудодейно лекарство.

А възрастните?

Природата не е запазила ползите си само за децата.

В друго изследване възрастни отглеждат зеленчуци у дома през зимата. Едната група използва почва с богато микробно разнообразие, а другата – почва с по-бедна микрофлора.

След месец хората от първата група имат по-разнообразни бактерии върху кожата и увеличение на противовъзпалителни цитокини в кръвта.

Тоест не е задължително да се връщаме от гората като кални герои. Дори грижата за няколко саксии със зеленчуци може да е форма на контакт с природата.

Малко пръст под ноктите не е краят на света

Във Финландия дори офисите стават част от експеримента. В едно изследване в работни помещения са поставени „зелени стени“ от живи растения. Само след две седмици учените отчитат увеличение на разнообразието от микроорганизми по кожата на служителите и намаляване на някои провъзпалителни цитокини.

И така природата постепенно се оказва не просто нещо, което гледаме през прозореца.

Почвата, тревата, дърветата и растенията са своеобразна микробна среща – и организмът ни може да има полза от нея.

А за децата правилото може да е далеч по-просто: ако се приберат с кални ръце след игра навън, това не е непременно повод за паника.

Понякога малко мръсотия е просто… добра новина за микробиома.