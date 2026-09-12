Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Сред тях са деменция и астма
Проучване на Олимпиадата
Определени пациенти са в по-добра позиция в условия на COVID-19
Астмата не изглежда да повишава риска за човек, който е заразен със COVID-19 или да влияе върху неговата тежест
Те причиняват потенциално опасна астма при хората
Това се дължи предимно на ограничения достъп до специалисти
Терапията прави чудеса с тялото и ума Не се препоръчват за хора с високо кръвно Тъгувате ли вече по морето? Няма проблем да си представите, че сте т...
Физическото усилие и силните емоции може да провокират бронхоспазъм, казва доц. д-р Ваня Юрукова Доц. д-р Ваня Юрукова е зам.-директор на Специализир...
Броят на децата и учениците с астма в пернишко се увеличава, съобщават от местната РЗИ. Заболяването е сред най-често установяваните при направените...
Трябва да се консултират с лекар до 6-годишна възраст Родете първото си дете до 30 г., съветва проф. Боряна Слънчева Всяка година у нас се раждат ок...
Студът, мъглата и вирусите отключват пристъпи, алармира проф. Даниела Петрова
Един велик пълководец е казал: "Битките са, за да се печелят". Но както е тръгнало, българщината губи войната, която е обявила сама на себе си. Ставам...