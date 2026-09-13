Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Евтиният домашен метод е особено полезен при млади растения и резки промени от жега към обилни валежи
Някои обичат слънцето, други виреят на слаба светлина, а повечето не изискват сложни грижи
След сушата моравата изглежда изтощена, но една проста процедура може да върне живота в нея
Откритието на учените има ползи и за земеделието
Освен че предпазва растенията от неблагоприятните атмосферни условия, оранжерията създава среда, в която те могат да се развиват по-пълноценно
Етеричните масла в листата и стъблата се използват и в репеленти, а част от ефекта се активира при разтриване
Правилното разположение в градината може да спести болести, слаб растеж и разочароваща реколта
Специалистите препоръчват биостимулатор, който помага на растенията да преодолеят стреса
Агенцията напомня, че на територията на страната вече са регистрирани случаи на разпространение на неприятеля Черна златка
То може да се намери както в продукти за локално приложение, така и в хранителни добавки
Как да приобщим децата в грижата за растенията у дома
Кои са те според Фън Шуй
Добивите на слънчоглед са два пъти по-ниски
Учениците може да забравят да консумират важни хранителни вещества
Така стайните цветя ще разцъфнат
Добрата или отрицателната енергия може да се влияе от най-различни неща
Какво се случва със супер големите, пухкави топки в исландското езеро Миватн?
Специалистите по Фън шуй препоръчват горещо да имаме поне едно от тях вкъщи
Книгата, открита от антикваря Войнич, остава неразчетена и до днес