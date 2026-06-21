10 растения, които никога не бива да засаждате до доматите!

Реколтата от домати зависи не само от слънцето, поливането и правилния сорт, но и от това какви растения виреят около тях. Някои култури помагат на доматите да се развиват по-добре, но други им отнемат хранителни вещества, засенчват ги или увеличават риска от болести. Затова изборът на „съседи“ в градината не е дребна подробност, а важна част от грижата за растенията. Ето кои култури е по-добре да държите далеч от доматите на открито.

Копър

Има градински култури, които отделят вещества в почвата и така потискат растежа на други растения. Според авторката Марта Стюарт именно това е една от причините някои растения да не се препоръчват като съседи на доматите.

Копърът е сред културите, които могат да забавят развитието на доматите. Затова Кари Спунмор, съавтор на приложението „From Seed to Spoon“, съветва той да не се засажда близо до тях.

Зеле

Засаждането на зеле до домати не е добра идея. Зелето и другите кръстоцветни растения се конкурират с доматите за хранителни вещества и могат да попречат на нормалното им развитие.

Освен това зелето образува широка листна маса. Тя може да засенчи доматите и да ги изтласка, особено ако растенията са засадени прекалено близо едно до друго.

Зелен фасул

Зеленият фасул също не е най-добрият избор за съсед на доматите. Той расте бързо и при неподходящо разположение може да ги засенчи.

„Въпреки че някои ръководства препоръчват засаждането на боб и домати един до друг, съществува риск те да се конкурират за слънчева светлина, вода и хранителни вещества“, обяснява Спунмор.

Фенел

Билките често се смятат за добри растения-компаньони за доматите, но фенелът е изключение. Той не се препоръчва за засаждане в близост до доматени растения.

Причината е, че фенелът може да им отнема хранителни вещества и да забавя развитието на корените. Така доматите стават по-слаби и по-трудно изграждат здрава коренова система.

Царевица

Царевицата е сред зеленчуците, които не са подходящи съседи за доматите. С порастването си тя става висока и започва да хвърля сянка върху по-ниските растения.

Доматите имат нужда от много слънце, за да растат добре и да дават качествени плодове. Ако царевицата ги засенчва, развитието им може да се забави, а реколтата да бъде по-слаба.

Бамя

Бамята е висок южен зеленчук с красиви бледожълти цветове, които напомнят на хибискус. Въпреки това тя не е подходяща за засаждане до домати.

Листата на бамята могат да отнемат от слънчевата светлина, която доматите трябва да получават поне шест часа дневно. При недостиг на светлина растенията отслабват и плододаването се влошава.

Картофи

Експертът по градинарство и автор на книги за отглеждане на зеленчуци Кели Смит Тримбъл съветва картофите да не се засаждат близо до домати.

Причината е, че и двете култури принадлежат към семейство картофови, или паслънови. Това означава, че са уязвими към сходни болести и вредители. Когато растат едни до други, рискът от разпространение на зарази се увеличава.

Броколи

Броколите са взискателни към почвата и имат нужда от много хранителни вещества. Затова не е добре да се засаждат близо до домати.

Когато тези култури растат една до друга, те започват да се конкурират за „храна“ от почвата. В резултат доматите може да не получат достатъчно хранителни вещества, за да се развият добре и да дадат пълна реколта.

Карфиол

Карфиолът също не е добър съсед за доматите. Той привлича вредители като зелеви червеи и листни въшки, които могат да нападнат и доматените растения.

Освен това карфиолът, подобно на броколите, е култура с високи изисквания към хранителните вещества. Ако е засаден твърде близо до доматите, може да ги лиши от необходимата им почвена сила.

Патладжани

Патладжаните, подобно на картофите, са от същото семейство като доматите. Затова не е препоръчително да се засаждат в непосредствена близост.

Те могат да се конкурират с доматите за хранителни вещества и да увеличат риска от разпространение на болести. Особено опасна е късната мана - гъбично заболяване, което се пренася чрез насекоми, вятър, вода и животни. При доматите тя може да се познае по покафеняване, гниене на плодовете и увяхване на листата.

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