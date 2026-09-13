Саудитска Арабия превръща пустинята в рай. Направи нещо невиждано
Само за 5 години кралството засади 159 милиона дървета
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Само за 5 години кралството засади 159 милиона дървета
Правилното разположение в градината може да спести болести, слаб растеж и разочароваща реколта
Вкусен летен дар, който пази здравето (РЕЦЕПТИ)
Включиха се над 250 служители със семействата си
Всички искаме по-зелен Бургас, а готови ли сме да участваме?
Гората.бг провежда мащабна кампания за залесяване на изгорелите гори
Банката дари 20 000 лева за възстановяването на засегната от пожарите зона
Доброволци участват в акцията на общината
Дърветата са дарение от компанията
Сади се сребролистна липа, защото тя се добре се справя в градските условия с много запрашеност
Столична община разкрива временна линия от градския транспорт
Засажданията и този сезон ще се провеждат всяка събота и неделя от 10 до 16 часа
"Осигурен е парцел и подготвени дупки за засаждането им на площ около 1 дка в парк „Загорка“,
Старозагорската мая е такава - липи, поети, опера, театър и кино, с този благотворително-културен фестивал градът е живнал, похвали организаторите на...
Тържествена възпоменателна церемония с полагане на венци и цветя се състоя край село Душанци в памет на петима руски летци от 681-ви бомбардировъчен п...
Търговище. Дами от пенсионерски клубове ще разкрасяват Търговище. По традиция хората от третата възраст ще се включат в Седмицата на Земята със засажд...
София. Започна засаждане на нови дървета по улици и булеварди в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община и уточниха, че над 450 фида...
Враца. На връх Деня на Будителите в спортния комплекс на Враца бе засадена гора, посветена на 200-годишнината от успението на св. Софроний Врачански....
Посланикът на мира Юджи Мията на два пъти едва не загинал в Сирия
Стара Загора. Започна пролетното засаждане на цветя в Казанлък, информираха от общината. Красиви цветни алеи се оформят в парковете, в градинките и зе...