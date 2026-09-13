10 растения, които никога не бива да засаждате до доматите!
Правилното разположение в градината може да спести болести, слаб растеж и разочароваща реколта
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Правилното разположение в градината може да спести болести, слаб растеж и разочароваща реколта
Щефан Фюле, комисар по въпросите на разширяването и европейската политика за съседство