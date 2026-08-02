Прост народен метод премахва упоритата миризма на пот от дрехите

Миризмата на пот в спортните дрехи често остава дори след изпиране. Причината е, че синтетичните тъкани задържат бактерии, мазнини и остатъци от препарати. Най-важното правило е екипът да не стои мокър в коша за пране. Няколко лесни стъпки могат да помогнат за премахването на неприятната миризма, без да повредят материята.

Не оставяйте мокрите дрехи в коша

Една от най-честите грешки е спортните дрехи да останат с дни в коша за пране. Колкото по-дълго стоят влажни, толкова по-дълбоко миризмата прониква в тъканта и толкова по-трудно се премахва.

Най-добре е екипът да бъде изпран още същия ден. Когато това не е възможно, дрехите трябва поне да бъдат оставени да изсъхнат на въздух, вместо да се хвърлят мокри в затворен кош.

Обърнете ги наопаки

Потта и бактериите се натрупват най-вече от вътрешната страна на дрехата. Затова тениските, клиновете и останалият спортен екип трябва да бъдат обърнати наопаки преди пране.

Велкро лентите и циповете е добре да бъдат затворени, джобовете - изпразнени, а подвижните подплънки на спортните сутиени - свалени. Така тъканите се почистват по-добре и се намалява рискът от повреждане.

Не прекалявайте с препарата

Повече препарат не означава по-чисти дрехи. Излишното количество може да остане между влакната, да задържи миризмата и да намали способността на материята да отвежда влагата.

Трябва да се спазва дозата, посочена върху опаковката. При силна миризма може да се използва препарат, подходящ за спортни или синтетични тъкани.

Оцет срещу неприятната миризма

Половин чаша бял оцет може да бъде добавена директно в барабана, ако указанията върху етикета на дрехата и пералнята го позволяват. Той помага за неутрализирането на миризмата и за отстраняването на натрупаните остатъци.

Оцетът не трябва да се смесва с белина или препарати, съдържащи хлор, защото комбинацията може да отдели опасни изпарения.

Омекотителят може да влоши проблема

Омекотителят оставя тънък слой върху влакната. При спортните материи той може да намали „дишането“ им и способността им да отвеждат потта.

С времето този слой задържа допълнително бактерии и миризми. Затова при пране на спортни дрехи е по-добре омекотителят да бъде пропуснат.

Изберете студена или хладка вода

Спортният екип обикновено трябва да се пере със студена или хладка вода според указанията на етикета. Високата температура може да повреди еластичните нишки, да свие дрехата и да направи миризмата по-трудна за премахване.

След прането е най-добре дрехите да бъдат оставени да изсъхнат на въздух. Сушилнята също може да увреди еластичността и техническите свойства на някои материи.

Бързо решение без пране

Когато дрехата не може да бъде изпрана веднага, временно решение е слаб разтвор от оцет и вода. Една супена лъжица оцет се разрежда в чаша вода и се напръсква внимателно върху засегнатото място.

Друг вариант е водка или медицински спирт, разредени наполовина с вода. Разтворът се нанася леко, след което дрехата се оставя да изсъхне напълно.

Преди употреба е разумно сместа да бъде изпробвана върху малка и незабележима част от материята. Тези методи могат временно да намалят миризмата, но не заменят пълноценното пране.