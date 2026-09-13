Шишков натисна местната власт за незаконните обекти на „Цигов чарк“
След намесата на ДНСК кметът на Ракитово издаде заповеди за премахване, но министърът настоя процедурата да бъде доведена докрай
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След намесата на ДНСК кметът на Ракитово издаде заповеди за премахване, но министърът настоя процедурата да бъде доведена докрай
Горещата вода и омекотителят могат да влошат проблема вместо да го решат
Природните средства могат да помогнат в борбата с това насекомо
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От 1 юни трудовият стаж вече се пази електронно, но старите книжки остават важен документ до пенсиониране
Иван Шишков обеща бързо проектиране, довършване на започнатите обекти и премахване на незаконното селище край Варна
Областната администрация отваря достъп за премахване на скелето в Княжеската градина
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Премахването на неработещи мрежи на кабелни оператори подобрява градската среда, повишава качеството на електрозахранването и намалява риска от аварии
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Тръмп наложи митническа ставка за внос на стоки от Турция в размер на 10% наред с широкообхватните мита за целия свят
Департаментът за вътрешна сигурност не споменава критериите, които Румъния
Помолил е правителството на страната да следи внимателно западните компании
Въпреки усилията на правителството и институциите да се преборят с този феномен, той ще продължи да съществува, докато има търсене
По-рано тази седмица Германия обяви планове за налагане на по-строги проверки на всичките си сухопътни граници
Премахва се т.нар. "френска безработица"
Беше възприето от мнозина като ненужен и провокативен жест