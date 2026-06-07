Скандалният строеж край Варна вече не е скрит

Оградата около нов строеж на украинската корпорация КУБ в местността „Баба Алино“ край Варна е била премахната часове преди да изтече срокът, даден от Регионалната дирекция по горите, съобщи БНТ. Проверка на място е установила, че виниловите платна върху металните рамки вече ги няма, въпреки че до късно предишната вечер съоръжението още е стояло.

След премахването им се вижда, че строежът е в напреднала фаза. Ограждението не е около вече изграденото жилищно селище, а около друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания.

Срокът изтече, оградата изчезна

Регионалната дирекция по горите във Варна беше дала срок до 6 юни за премахване на оградата, като при неизпълнение се предвиждаше принудително събаряне. Според БНТ новините около случая в последните дни са фокусирани именно върху ограждението, но след свалянето на виниловите платна фокусът отново се измества към самия мащаб на строителството.

Премахнати са платната, които са скривали строителната площадка от външен поглед. Металните рамки и теренът вече позволяват да се види докъде е стигнал обектът. Така казусът излиза от фазата на формално изпълнен срок и отново поставя въпроса как строежът е напреднал толкова, докато институциите проверяват законността му.

Скандалът е за много повече от една ограда

„Баба Алино“ се превърна в един от най-шумните строителни скандали край Варна, след като проверки установиха мащабно застрояване върху около 100 декара. По данни, цитирани от БНР, става дума за 104 построени или строящи се сгради, за които няма издадени разрешения от общината.

Случаят вече стигна и до прокуратурата. БТА съобщи, че Окръжната прокуратура във Варна е образувала досъдебно производство за евентуално бездействие на длъжностни лица в периода от юли 2023 г. до май 2026 г., като целта е да се провери дали неизпълнение на служебни задължения е довело до имотна облага за други лица.

Кой е допуснал строежа

Премахването на оградата решава само една част от проблема. След като виниловите платна вече не скриват обекта, на преден план остава въпросът дали строителството ще бъде спряно, какви актове ще последват и кои институции са позволили комплексът да стигне до напреднала фаза.

По данни на Регионалната дирекция по горите, цитирани от БНТ, имотите в „Баба Алино“ попадат в жилищна зона за ниско строителство, но трудно могат да се превърнат в урбанизирана територия. Именно това прави случая още по-чувствителен - не става дума само за ограда, а за цяла строителна схема, около която вече се натрупаха проверки, срокове, прокурорски действия и остри въпроси към местната администрация.

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