Скандалният строеж край Варна вече не е скрит
След свалянето на оградата се вижда, че новият комплекс на КУБ е в напреднала фаза
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След свалянето на оградата се вижда, че новият комплекс на КУБ е в напреднала фаза
Инцидентът е станал рано тази сутрин
Предстои изграждане на 2 нови системи в началото на 2025 г.
Партия "Възраждане" изрази своето безпокойство
Оградата вече е поставена около монумента
Монументът е един от най-спорните в България
Илзиват тонове стомана и бодлива тел
Парите ще отидат за техника, камери, сензори и автомобили, каза главният секретар на МВР
Каза какво трябва да направим, за да опазим границата си
България и други страни по тези граници имат нужда от помощ
Говорител на комисията отговори на въпроси
Става дума за финансиране на допълнителното изграждане на оградата по българо-турската граница
Ремонтите за 49 км от съоръжението, определени като критични, са били от военни и от граничари
От "Гранична полиция" потвърдиха пред Нова телевизия автентичността на видеото
Оградата по границата с Турция не се поддържа, каза лидерът на НФСБ
Това обяви министър Бойко Рашков
За да се ограничи нелегалният мигрантски поток, е нужен един много добър диалог с Турция
Проблемът с миграцията не може да бъде решен с военно-полицейски мерки, казва бившият главен секретар на МВР Калин Георгиев
Съоръжението, които пази границата ни с Турция, се нуждае от спешен ремонт
Изграждането на стената започна миналата година, за да предотврати нелегално преминаване на границата