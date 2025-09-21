5 прости начина да се отървем от петна от кръв

Кръвта е едно от най-трудните за премахване петна. За разлика от други,

кръвните петна постепенно се променят с течение на времето,

тъй като хемоглобинът се окислява, което води до промяна на цвета им от яркочервен в тъмнокафяв.

Better Homes and Gardens разкри как да премахнем засъхнала кръв от дрехи.

Можете ли да премахнете петна от кръв със сапун?

Сапунът и водата са най-ефективният начин за премахване на повечето петна от кръв, особено ако са пресни и са по дрехи или други малки предмети, като например калъфки за възглавници.

Първо изплакнете петното със студена течаща вода, докато стане по-светло. След това втрийте сапуна в петното. Редувайте вода и сапун, докато петното изчезне. След това изплакнете дрехата със студена течаща вода, за да премахнете остатъците от сапун, и я изперете както обикновено. Не поставяйте дрехата в сушилнята, докато не сте сигурни, че петното е напълно отстранено.

Как да премахнете стари кръвни петна с водороден пероксид?

Водородният пероксид е отличен препарат за премахване на петна от кръв, който действа добре както върху пресни, така и върху стари петна. Пероксидът обаче може да има избелващ ефект върху някои тъкани, така че е важно да тествате върху малка площ, преди да го използвате за премахване на петна.

Ако тъканта понася добре третирането с водороден пероксид, нанесете го върху плата и внимателно попийте петното. За по-големи петна използвайте спрей бутилка, за да напръскате голяма площ наведнъж. За по-малки петна използвайте памучен тампон, за да попиете внимателно областта.

След като премахнете петното, потопете кърпата в чиста вода и внимателно изплакнете мястото, за да отстраните излишната течност. Между другото, този метод е подходящ и за премахване на петна от кръв от матрак.

Как да премахнете петна от кръв с ензимен препарат?

Първо изплакнете петното със студена течаща вода, след което нанесете ензимен препарат за премахване на петна върху него. За по-упорити може да е полезно да използвате четка, за да помогнете на продукта да проникне в тъканта. След това изперете дрехата със студена вода както обикновено, освен ако не е посочено друго на етикета за грижа.

След като изперете тъкан с петна от кръв, проверете дали петното е напълно отстранено по време на прането. Ако петното остане, не сушете дрехата, тъй като топлината ще го втвърди. В този случай е по-добре да повторите процедурата.

Как да премахнете петна от кръв от бели дрехи?

Когато става въпрос за премахване на петна от кръв от бели дрехи, е важно да нанесете препарат за премахване на петна и да изперете дрехата възможно най-скоро. При пране на бели дрехи с петна от кръв е най-добре да избягвате използването на хлорна белина, тъй като тя може да предизвика химическа реакция, която ще втвърди петното. Ако не можете да изперете дрехите, оцветени с кръв, веднага попийте петното с вода или, ако е възможно, изплакнете с хладка течаща вода.

След третиране с препарат за премахване на петна, разтъркайте дрехата в студена вода както обикновено, освен ако не е указано друго на етикета. След изпиране проверете дали петното е напълно отстранено. Ако не, повторете процедурата.

Как да премахнете стари петна от кръв?

Накисването на силно окървавен предмет в разтвор на кислородна белина е лесен начин за премахване на петна от обемисти или големи предмети, като бели дънки или суичъри, или значителни петна от по-малки предмети, като бяла тениска.

Кислородната белина трябва да се разтвори в гореща вода. Ако дрехата, която ще се накисва, не понася гореща вода, оставете разтвора да се охлади. Оставете дрехата в разтвора поне за час, но за предпочитане за една нощ, след което изперете както обикновено.

