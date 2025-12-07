Какво да правите, ако найлоновите чорапогащи често се късат?

Найлоновите чорапогащи са изработени от високоеластични материали като найлон и полиестер, които осигуряват гъвкавост и плътно прилягане. Тези материали са по своята същност деликатни, затова дори малки закачания или прекомерно разтягане могат да причинят щети. Поради това „Мирър“ обясни какво да направите с чорапогащите си, преди да ги носите.

Неочакваният метод от TikTok

Лидия Алтман публикува в профила си в TikTok любимия си метод, който ѝ позволява да носи нови чорапогащи по-дълго, без те да се разкъсват.

„Ако, както при мен, новите ви чорапогащи издържат пет минути, преди да се скъсат, разкъсат или по друг начин да станат грозни, тогава този лайфхак ще ви бъде от полза“, отбеляза жената.

Всичко, което трябва да направите, казва тя, е да ги изплакнете със студена вода. „Знам, че си мислиш: „О, Боже“, но просто почакай“, увери Лидия.

След като изплакнете чорапогащите си със студена вода, внимателно изстискайте излишната вода. Според експерта, чорапогащите трябва да са леко влажни, но не и напълно мокри, когато преминете към следващата стъпка. След това ги поставете в торбичка с цип или друг херметически затворен контейнер и ги вкарайте във фризера за 24 часа.

„След 24 часа трябва да ги извадите и това буквално напълно ще увеличи здравината на чорапогащите, ще удължи живота им и ще спести пари“, подчерта Лидия. След това ги извадете няколко часа преди да ги носите, за да се размразят и затоплят до стайна температура.

Научното обяснение и допълнителни трикове

Може да ви се стори странно да слагате дрехи във фризера, но експертите са доказали, че има научно обяснение как това прави чорапогащите по-здрави.

„Замръзващите чорапогащи могат временно да укрепят влакната, като затегнат връзките им. Този процес помага за укрепването на влакната, намалявайки риска от закачане“, отбеляза Саймън Елиът, основател и главен оперативен директор на марката за дрехи Clifton.

Освен това, експертите препоръчват да нанесете овлажнител, преди да обуете чорапогащи, тъй като това ще улесни обуването им. Елиът също така съветва да бъдете максимално внимателни при боравенето с чорапогащи, както при обличането, така и при събличането им. Той също така препоръчва да ги поставяте в мрежеста торба за пране, тъй като това ще предотврати закачането им за копчета или ципове на други дрехи.

